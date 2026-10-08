Ataque russo a ônibus com civis deixa 30 mortos na Ucrânia

Explosão ocorreu um dia após outro ataque matar 22 pessoas, incluindo cinco crianças, em prédio residencial no norte do país ucraniano

Trinta pessoas morreram nesta quinta-feira (8) após dois ônibus serem atingidos por uma bomba em Kramatorsk, cidade na linha de frente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Autoridades ucranianas acusaram as forças russas de terem atacado deliberadamente civis. Segundo a polícia, os veículos foram atingidos por uma bomba planadora.

Imagens divulgadas pelas autoridades locais mostram as estruturas metálicas dos ônibus completamente destruídas pelo fogo. Corpos e destroços ficaram espalhados pela via. O ataque ocorreu por volta das 10h no horário local (7h de Brasília).

O governador da região de Donetsk, Vadym Filashkin, afirmou que o episódio representa uma violação das normas do direito internacional humanitário. Segundo ele, os russos estariam mirando deliberadamente a população civil.

O Conselho Municipal de Kramatorsk classificou o ataque como mais um crime cometido pelo Exército russo e relatou que não havia alvos militares no local atingido.

O episódio aconteceu um dia depois de um ataque russo contra um prédio residencial de cinco andares em Pryluky, na região de Chernigiv, no norte da Ucrânia. Ao menos 22 pessoas morreram, entre elas cinco crianças, após um míssil atingir o edifício.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já confirmou mais de 17 mil mortes de civis desde o início da invasão russa, em 2022. A entidade, porém, afirma que o número real de vítimas provavelmente é muito maior.

Aumento dos ataques contra civis

A ofensiva em Kramatorsk ocorre em meio ao aumento dos ataques de longo alcance realizados por Rússia e Ucrânia. Na última semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que Vladimir Putin havia autorizado ataques de grandes proporções contra áreas civis. O Kremlin nega a acusação.

A capital ucraniana, Kiev, também vem sendo alvo de ataques mais frequentes. Na quarta-feira (7), a Rússia lançou uma série de mísseis balísticos e de cruzeiro, além de drones de alta velocidade.

Nesta quinta, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que duas pessoas foram encontradas mortas após um incêndio em um prédio de quatro andares atingido por um drone no distrito de Solomyansky, uma área densamente povoada da capital.

Segundo Klitschko, os ataques recentes atingiram estruturas importantes da cidade, como pontes, a rede ferroviária e o sistema de energia. O prefeito afirmou que a sequência de ofensivas está causando grandes danos à capital.

Kramatorsk é alvo estratégico

Kramatorsk tinha cerca de 150 mil habitantes antes da guerra e é uma das principais cidades do leste da Ucrânia que ainda não foram ocupadas pela Rússia. Moscou reivindica a região de Donetsk como parte de seu território.

A cidade funciona como um importante centro de logística e abastecimento das forças ucranianas e integra a chamada “faixa de fortalezas”, conjunto de cidades consideradas estratégicas para a defesa do leste do país.

Com o avanço das tropas russas para áreas próximas ao leste de Kramatorsk, as autoridades ucranianas vêm pressionando os moradores que ainda permanecem na região a se deslocarem para áreas mais seguras.

Após o ataque desta quinta-feira, Filashkin determinou a suspensão do transporte público em Kramatorsk e na vizinha Sloviansk. Segundo ele, a medida foi tomada diante da piora das condições de segurança e para evitar novos riscos a passageiros e motoristas.

A Ucrânia também lançou, no mês passado, uma contraofensiva contra tropas russas na região de Lyman, ao norte de Kramatorsk e Sloviansk. As forças ucranianas afirmam ter recuperado pequenas áreas de território durante a operação.