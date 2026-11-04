Chris Pappas é eleito primeiro homem assumidamente gay ao Senado dos EUA

Democrata venceu o republicano John Sununu em New Hampshire e fez história em uma disputa considerada importante para o controle do Congresso

O resultado foi reconhecido pelo republicano John Sununu, que confirmou ter telefonado para Pappas na noite de terça-feira para admitir a derrota

O democrata Chris Pappas foi eleito senador por New Hampshire nesta terça-feira (3) e se tornou o primeiro homem abertamente gay a conquistar uma cadeira no Senado dos Estados Unidos. A vitória ocorreu nas eleições legislativas de meio de mandato, conhecidas como midterms, em uma disputa considerada estratégica para o equilíbrio de forças no Congresso americano.

O resultado foi reconhecido pelo republicano John Sununu, que confirmou ter telefonado para Pappas na noite de terça-feira para admitir a derrota. Aos 46 anos, o democrata ocupa atualmente uma cadeira na Câmara dos Representantes, onde representa o 1º distrito congressional de New Hampshire.

A eleição de Pappas representa um marco na história do Senado americano. Antes dele, três mulheres abertamente LGBTQIA+ haviam ocupado cadeiras na Casa: Tammy Baldwin, eleita por Wisconsin; Laphonza Butler, da Califórnia; e Kyrsten Sinema, do Arizona. Butler e Sinema já encerraram seus mandatos.

Outro caso é o de Harris Wofford, que representou a Pensilvânia no Senado entre 1991 e 1995. Durante o mandato, Wofford era casado com uma mulher. Em 2016, mais de duas décadas depois de deixar o Congresso, casou-se com um homem.

Trajetória de Pappas

Nascido politicamente em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, Pappas construiu sua carreira em cargos estaduais antes de chegar à Câmara dos Representantes. Agora, passará a representar o estado no Senado, após derrotar Sununu na eleição de terça-feira.

Durante a campanha, o democrata priorizou propostas relacionadas ao combate à corrupção em Washington, à ampliação do acesso aos serviços de saúde e ao enfrentamento do aumento do custo de vida.

Embora sua vitória tenha significado um avanço na representatividade LGBTQIA+ no Congresso americano, Pappas não colocou sua orientação sexual no centro da campanha. O candidato concentrou suas manifestações públicas nas questões econômicas e políticas que afetam os eleitores de New Hampshire.