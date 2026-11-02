Copilota de avião que caiu nos EUA e matou 9 era filha de brasileiros; conheça

Nathalia Gadelha Figueiras tinha 20 anos e havia tirado a licença de piloto particular aos 17; jato executivo caiu nesse domingo (1º), em um bairro no sul da Flórida

O avião executivo que caiu e matou nove pessoas a bordo em um bairro no sul da Flórida nesse domingo (1º) tinha como copilota Nathalia Gadelha Figueiras, de 20 anos. Ela era filha de brasileiros e havia tirado licença de piloto particular aos 17. As informações foram confirmadas pela Jovem Pan.

Em entrevista ao site CNN Brasil, a mãe de Nathalia, Camila Gadelha Corteleti, disse que a filha estava trabalhando no momento do acidente.

“Ela era uma menina muito boa, responsável, esforçada, estava trabalhando. Ela era copilota, não podia tomar nenhuma decisão” Mãe de Nathalia, Camila Gadelha Corteleti

Em uma gravação de áudio publicada no site de tráfego aéreo liveatc.net, uma pessoa não identificada na cabine de voo relata uma “turbulência moderada”.

A pessoa acrescentou que o avião estava “entrando em zona de precipitação” e que precisava “subir”, pouco antes de dizer “mayday, mayday” porque começou a descer de maneira acelerada.

“Nós vamos bater no chão”, diz a pessoa. Em seguida, a comunicação é interrompida.

BREAKING: New footage captures the aircraft crash in Greenacres, Florida.



Preliminary information suggests the aircraft that crashed is a business jet. pic.twitter.com/pMEsJerhgZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 1, 2026

Avião seguia para as Bahamas

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, informou que o avião, um Learjet 60, havia decolado de Austin, no Texas, e seguia para as Bahamas.

O acidente ocorreu perto de Cresthaven, um bairro que fica a menos de 11 quilômetros de Mar-a-Lago, onde o presidente dos EUA, Donald Trump, estava nesse domingo.

“O acidente de avião no condado de Palm Beach, na Flórida, é uma tragédia” Secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy

‘Acidente aéreo cataclísmico’

“Isto obviamente é um acidente aéreo cataclísmico”, declarou o governador da Flórida, Ron DeSantis, perto do local do incidente “Parecia um míssil caindo”, acrescentou o governador, que disse que não há relatos de pessoas em terra que ficaram feridas.

Uma hora antes do acidente com o Learjet, Trump havia partido do recém-renomeado Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump, nas proximidades, a bordo do Air Force One.

Tempestades haviam sido registradas na região, e Trump carregava um guarda-chuva ao subir no Air Force One.

“A FAA e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte irão investigar” o acidente, informou a Administração Federal de Aviação em comunicado.

*Com informações do Estadão Conteúdo