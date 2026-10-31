Eleições nos EUA registram recorde de quase 48 milhões de votos antecipados

A votação antecipada para as eleições legislativas dos Estados Unidos ultrapassou a marca registrada em 2022 e se aproxima de 48 milhões de eleitores, segundo levantamento do Election Lab, da Universidade da Flórida. Até o meio-dia de sexta-feira (30), a instituição contabilizava 47.922.669 votos, acima dos 45,9 milhões registrados antecipadamente nas eleições de meio de mandato anteriores. O pleito está marcado para a próxima terça-feira (3).

O aumento da participação ocorre principalmente em estados com disputas competitivas pelo Senado. Nos locais que divulgam a filiação partidária dos eleitores, 44% dos votos antecipados foram registrados por democratas, 31% por republicanos e 25% por independentes ou integrantes de outras legendas. Os números, entretanto, não representam uma projeção dos resultados, já que identificam o partido ao qual o eleitor está vinculado, e não o candidato escolhido.

As eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms, definirão a composição da Câmara dos Representantes e parte do Senado americano, além de governos estaduais e outros cargos locais. O resultado determinará o equilíbrio de forças no Congresso durante os dois últimos anos do mandato do presidente Donald Trump. Em 2022, aproximadamente 226 milhões de americanos estavam registrados para votar, segundo dados federais.

Disputas pelo Senado

O Texas está entre os estados com maior mobilização eleitoral. Até quarta-feira (28), mais de 6 milhões de pessoas haviam votado antecipadamente, segundo informações oficiais. O comparecimento presencial nessa modalidade ficou cerca de 50% acima do registrado no mesmo período de 2022. No estado, o democrata James Talarico tenta conquistar uma cadeira no Senado e interromper uma sequência de três décadas de vitórias republicanas.

A participação também cresceu nas Carolinas do Norte e do Sul, enquanto o Kansas registrou aumento expressivo em relação à eleição anterior. Segundo autoridades locais, o número de eleitores que votaram antecipadamente na semana passada foi aproximadamente dois terços superior ao observado em 2022. O estado é palco de uma disputa pelo Senado envolvendo o republicano Roger Marshall.

O levantamento da Universidade da Flórida também aponta maior participação de eleitores negros e hispânicos em estados que disponibilizam dados demográficos sobre a votação. As informações permitem acompanhar mudanças no perfil de quem comparece antecipadamente, mas não indicam, por si só, como esses grupos distribuirão seus votos entre os candidatos.

Liderança democrata

Apesar da vantagem dos democratas entre os eleitores que já votaram, especialistas alertam que a distribuição partidária não permite antecipar o resultado das eleições. A identificação de um eleitor como democrata ou republicano não significa necessariamente que ele tenha escolhido candidatos da mesma legenda. Além disso, milhões de americanos ainda deverão votar presencialmente na terça-feira.

O comportamento eleitoral observado em pleitos anteriores também exige cautela na interpretação dos dados. Os republicanos tradicionalmente apresentam maior participação no próprio dia da eleição, enquanto os democratas costumam utilizar com mais frequência as modalidades de votação antecipada e pelo correio. Essa diferença pode alterar a distribuição partidária do eleitorado quando todas as cédulas forem contabilizadas.

Outro fator é que o recorde de votos antecipados não significa necessariamente aumento da participação total. Parte dos eleitores pode simplesmente ter optado por votar antes da data oficial, sem representar um crescimento proporcional do número de pessoas que participarão do pleito.

Entre os americanos que já exerceram o direito de voto está o papa Leão XIV, nascido em Chicago, no estado de Illinois. A Sala de Imprensa da Santa Sé confirmou na sexta-feira que o pontífice enviou sua cédula eleitoral pelo correio para sua cidade natal. O Vaticano informou que Leão XIV costuma participar das eleições americanas sempre que tem oportunidade e considera o voto parte dos direitos e deveres dos cidadãos nos processos democráticos.