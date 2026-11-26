Tempestade deixa mais de 900 mil casas e comércios nos EUA sem energia

A instabilidade também resultou no cancelamento de quase 400 voos e no atraso de mais de 2 mil

Uma forte tempestade prejudicou as comemorações do Dia de Ação de Graças de milhões de norte-americanos nesta quinta-feira (26), enquanto o tradicional desfile da Macy’s, em Nova York, foi adiado pela primeira vez em seus 100 anos de história.

Chuvas intensas e ventos fortes provocados por uma tempestade do tipo nor’easter atingiram o centro e o leste dos Estados Unidos, criando condições perigosas para viagens durante um dos períodos de maior movimento do feriado no país.

Enquanto famílias se reuniam para as tradicionais refeições comemorativas, mais de 900 mil residências e estabelecimentos comerciais estavam sem energia elétrica. Pensilvânia, Maryland e Virgínia foram particularmente afetadas, segundo o site de monitoramento PowerOutage.

Nos aeroportos, quase 400 voos foram cancelados e mais de 2.000 sofreram atrasos nos Estados Unidos, principalmente na região leste, segundo dados do FlightAware.

O tradicional desfile de Nova York, conhecido pelos balões coloridos que percorrem o coração de Manhattan, foi transferido para sábado (28). Os organizadores justificaram a decisão como uma medida de “precaução excessiva”.

Milhões de pessoas costumam se reunir para acompanhar o evento. A única outra ocasião em que o desfile não foi realizado em uma quinta-feira de Ação de Graças ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi cancelado por três anos consecutivos.

Os organizadores certamente tinham em mente os fortes ventos que prejudicaram o desfile em 1997, quando uma figura de 5,5 metros do personagem “O Gato” (Cat in the Hat) tombou sobre um poste de iluminação pública, deixando um espectador inconsciente.

“Embora estejamos profundamente entristecidos pelo adiamento do desfile, a segurança de nossos parceiros, participantes e espectadores é e sempre será nossa principal prioridade”, afirmou Will Coss, produtor executivo do desfile da Macy’s.

Mantenha-se em segurança

Alagamentos foram registrados em diversos pontos da costa leste, mas os impactos também foram sentidos no interior do país. Rajadas intensas de vento e o solo encharcado provocaram a queda de árvores sobre redes elétricas e residências.

Autoridades dos subúrbios de Maryland, nos arredores da capital dos Estados Unidos, preocupadas com os efeitos das interrupções no fornecimento de energia sobre a rede de tratamento de água, pediram a quase dois milhões de consumidores que economizassem água da torneira.

As autoridades recomendaram que a população evitasse deslocamentos por estradas, enquanto várias pontes importantes foram interditadas devido aos ventos fortes.

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, que declarou estado de emergência na quarta-feira (25) em razão das condições climáticas, pediu que os moradores adotassem precauções para se manterem em segurança.

“Mantenham seus dispositivos carregados, comuniquem as interrupções no fornecimento de energia diretamente às concessionárias responsáveis e fiquem longe de fios elétricos caídos”, escreveu ela na rede social X.

Algumas pessoas improvisaram para não deixar de aproveitar o Dia de Ação de Graças, tradicionalmente celebrado com reuniões familiares em torno de uma farta refeição, que costuma ter o peru como prato principal.

“Sem eletricidade? Sem problemas”, escreveu o chef de celebridades José Andrés no X, ao publicar um vídeo de uma sala de jantar iluminada por velas e lagostas sendo preparadas em um fogão a gás.

A interrupção das atividades na costa leste ocorreu enquanto os moradores da Califórnia também enfrentavam problemas climáticos nesta semana. Ondas gigantes atingiram o litoral, provocando esvaziamento em algumas áreas e alagamentos em São Francisco.