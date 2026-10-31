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FBI atribui à Coreia do Norte roubo de US$ 6,3 bilhões em criptomoedas da Binance

Segundo a agência norte-americana, o ataque está ligado ao grupo TraderTraitor, o mesmo associado ao roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit no ano passado

Estadão Conteúdo

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FBI atribui à Coreia do Norte roubo de US$ 6,3 bilhões em criptomoedas da Binance SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O FBI atribuiu a hackers norte-coreanos o roubo de US$ 6,3 bilhões em criptomoedas da Binance, maior ataque do tipo já registrado, segundo comunicado divulgado neste sábado, 31. Os recursos foram retirados da plataforma em questão de minutos na quinta-feira, 29.

Segundo a agência norte-americana, o ataque está ligado ao grupo TraderTraitor, o mesmo associado ao roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit no ano passado. O FBI pediu a corretoras de criptomoedas e empresas de análise de blockchain que bloqueiem transações associadas a endereços identificados na investigação, para impedir a lavagem dos recursos.

As investigações apontaram que os hackers vinham convertendo os ativos roubados principalmente em ethereum. O FBI prevê que o grupo tente movimentar os recursos por meio de plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e serviços de conversão instantânea de criptomoedas.

O diretor de políticas públicas da empresa de inteligência blockchain TRM Labs, Ari Redbord, afirmou que os criminosos devem dividir os valores roubados em quantias menores e tentar lavá-los por meio de corretoras de menor porte, em um processo que pode levar meses.

A Binance afirmou neste sábado que tem reservas suficientes das mesmas criptomoedas roubadas para cobrir 90% dos ativos desaparecidos e prometeu ressarcir integralmente os clientes.

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