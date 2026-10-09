Forte terremoto de magnitude 7,7 sacode o Panamá; veja vídeos

Ainda não há relatos de vítimas ou danos até o momento

Na Cidade do Panamá, centenas de pessoas saíram dos edifícios

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Panamá nesta sexta-feira (9), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e provocou pânico na capital conhecida por seus arranha-céus. Até o momento, não houve relatos de vítimas, embora tenham sido registrados alguns danos materiais.

Existe a ameaça de tsunami no leste do Pacífico segundo o órgão de monitoramento dos EUA. O terremoto ocorreu às 12h56 locais (14h56 no horário de Brasília), com epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, na província de Herrera (centro-sul do país), e foi sentido com intensidade na Cidade do Panamá, onde milhares de pessoas saíram dos prédios tomadas pelo medo, constatou a AFP.

O USGS revisou a magnitude do terremoto para 7,7, após uma estimativa inicial de 8 e uma segunda de 7,6.

Terremotos na capital são incomuns e ocorrem principalmente na província de Chiriquí.

Várias réplicas significativas, incluindo uma de magnitude 6, foram registradas após o forte tremor. As autoridades avaliam os danos, sobretudo nas áreas centrais de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos e outras regiões.

Segundo informações preliminares, o tremor foi sentido em todo o país. As autoridades pediram calma à população.

LO ÚLTIMO!🇵🇦🚨 Fuerte terremoto en Panamá.. Video desde la Terminal de Albrook. pic.twitter.com/7mEF3AJ65b — Marco 🇵🇦 (@marcorm26) October 9, 2026