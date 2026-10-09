JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Os Pingos nos Is | 18h00 - 20h15
Mundo

Forte terremoto de magnitude 7,7 sacode o Panamá; veja vídeos

Ainda não há relatos de vítimas ou danos até o momento

AFP

Pessoas aguardam do lado de fora da maternidade do Hospital Santo Tomás, na Cidade do Panamá, em 9 de outubro de 2026, após um forte terremoto de magnitude 8 atingir o país. Um terremoto de magnitude 7,6 abalou o Panamá, segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS), provocando pânico na capital, embora não tenham sido relatadas vítimas ou danos até o momento. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
Na Cidade do Panamá, centenas de pessoas saíram dos edifícios MARTIN BERNETTI / AFP

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Panamá nesta sexta-feira (9), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e provocou pânico na capital conhecida por seus arranha-céus. Até o momento, não houve relatos de vítimas, embora tenham sido registrados alguns danos materiais.

Existe a ameaça de tsunami no leste do Pacífico segundo o órgão de monitoramento dos EUA. O terremoto ocorreu às 12h56 locais (14h56 no horário de Brasília), com epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, na província de Herrera (centro-sul do país), e foi sentido com intensidade na Cidade do Panamá, onde milhares de pessoas saíram dos prédios tomadas pelo medo, constatou a AFP.

O USGS revisou a magnitude do terremoto para 7,7, após uma estimativa inicial de 8 e uma segunda de 7,6.

Terremotos na capital são incomuns e ocorrem principalmente na província de Chiriquí.

Várias réplicas significativas, incluindo uma de magnitude 6, foram registradas após o forte tremor. As autoridades avaliam os danos, sobretudo nas áreas centrais de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos e outras regiões.

Segundo informações preliminares, o tremor foi sentido em todo o país. As autoridades pediram calma à população.

continue lendo

Nidal Hasa, condenado à morte nos Estados Unidos Mundo Anistia Internacional repudia transmissão ao vivo de execução de psiquiatra militar nos EUA Nidal Hasan matou 13 pessoas durante um tiroteio na base militar norte-americana de Fort Hood em 2009
  1. Trump anuncia acordo com Putin para fornecimento de diesel russo Estadão Conteúdo · há 1 hora
  2. Trump sanciona Tribunal Penal Internacional após Nobel da Paz ser concedido a jurista AFP · há 3 horas
  3. EUA transmitirão ao vivo fuzilamento de ex-militar condenado à morte AFP · há 8 horas
  4. Israel critica Nobel da Paz a Navi Pillay e acusa comitê de legitimar ódio contra o país Jovem Pan · há 8 horas