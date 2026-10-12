Garota acorda em caixão na Guatemala durante velório; veja

O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira (12) após os vídeos do momento circularem nas redes sociais

Uma jovem de 15 anos, de nome Yuleidy Ixcotoyac, acordou durante o seu velório, no último sábado (10). O caso aconteceu em Quiché, na Guatemala.

O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira (12) após os vídeos do momento circularem nas redes sociais. Segundo o jornal Marca, a jovem já estava sendo velada há mais de oito horas.

O incidente ocorreu depois de a jovem passar mal durante a madrugada e perder os sinais vitais no trajeto para o hospital. Segundo o relato do pai, a jovem perdeu a consciência, parou de respirar e ficou sem pulsação enquanto era levada a um centro de atendimento médico de emergência. Sem que nenhum médico atestasse o óbito, o pai procurou uma funerária, comprou um caixão e organizou o velório na residência da família.

“Ela saiu de casa inconsciente; eu a estava levando para o hospital. Ela não deu entrada no hospital. Vi que ela não estava mais respirando, não tinha mais pulso nos braços”, declarou o pai.

Durante a cerimônia fúnebre, que reunia parentes, amigos e vizinhos, Yuleidy recobrou os sentidos e despertou dentro do caixão antes de ser sepultada, causando grande comoção entre os presentes.

“Quando fui ver, estavam tirando minha filha da caixa em que ela tinha sido trazida”, relatou o pai, que atribuiu o fato a um milagre, e não a um erro de avaliação próprio.

A mãe de Yuleidy também descreveu o momento em que a filha despertou: “Irmãos e amigos, quando vi minha filha entrar, não perdi a esperança; eu disse que ela estava viva, não estava morta. Quando eu estava chorando sobre o caixão dela, abrimos a janela do caixão, ela estava se movendo, estava acordando e de repente se levantou“.

Em entrevista a uma emissora de televisão local, a própria jovem relembrou o início da crise de saúde: “Meu coração começou a doer demais, senti ele pesado e então meio que desmaiei”.