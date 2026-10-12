JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
Mundo

Garota acorda em caixão na Guatemala durante velório; veja

A jovem Yuleidy Ixcotoyac tem 15 anos e causou comoção entre os presentes

Jovem Pan

Garota acorda em caixão na Guatemala durante velório; veja
O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira (12) após os vídeos do momento circularem nas redes sociais Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 15 anos, de nome Yuleidy Ixcotoyac, acordou durante o seu velório, no último sábado (10). O caso aconteceu em Quiché, na Guatemala.

O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira (12) após os vídeos do momento circularem nas redes sociais. Segundo o jornal Marca, a jovem já estava sendo velada há mais de oito horas.

O incidente ocorreu depois de a jovem passar mal durante a madrugada e perder os sinais vitais no trajeto para o hospital. Segundo o relato do pai, a jovem perdeu a consciência, parou de respirar e ficou sem pulsação enquanto era levada a um centro de atendimento médico de emergência. Sem que nenhum médico atestasse o óbito, o pai procurou uma funerária, comprou um caixão e organizou o velório na residência da família.

“Ela saiu de casa inconsciente; eu a estava levando para o hospital. Ela não deu entrada no hospital. Vi que ela não estava mais respirando, não tinha mais pulso nos braços”, declarou o pai.

Durante a cerimônia fúnebre, que reunia parentes, amigos e vizinhos, Yuleidy recobrou os sentidos e despertou dentro do caixão antes de ser sepultada, causando grande comoção entre os presentes.

“Quando fui ver, estavam tirando minha filha da caixa em que ela tinha sido trazida”, relatou o pai, que atribuiu o fato a um milagre, e não a um erro de avaliação próprio.

A mãe de Yuleidy também descreveu o momento em que a filha despertou: “Irmãos e amigos, quando vi minha filha entrar, não perdi a esperança; eu disse que ela estava viva, não estava morta. Quando eu estava chorando sobre o caixão dela, abrimos a janela do caixão, ela estava se movendo, estava acordando e de repente se levantou“.

Em entrevista a uma emissora de televisão local, a própria jovem relembrou o início da crise de saúde: “Meu coração começou a doer demais, senti ele pesado e então meio que desmaiei”.

Assuntos

continue lendo

fogo em Paris Mundo Incêndio destrói mercado coberto mais antigo de Paris Fogo se espalhou pelos cerca de mil metros quadrados ocupados pelo mercado coberto, informou o Corpo de Bombeiros de Paris
  1. O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV AFP · há 7 horas
  2. Adolescente é detido na França por disparar espingarda em sua escola AFP · há 8 horas
  3. Papa será internado na terça-feira para remover nódulo no pulmão AFP · há 8 horas
  4. União Europeia pede sanções dos EUA contra Rússia para ‘terminar a guerra’ na Ucrânia Estadão Conteúdo · há 10 horas