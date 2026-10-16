Governo Trump planeja usar bomba de Call of Duty contra o Irã; entenda

Segundo a imprensa americana, o armamento seria usado em caso de retomada das ofensivas ao país

Segundo a CNN, o armamento seria utilizado para atacar instalações nucleares e de infraestrutura energética

O exército americano preparou novos planos de ataque ao Irã que incluem o potencial uso da M.O.A.B., conhecida como “Mother Of All Bombs” (Mãe de Todas as Bombas).

Segundo a CNN, o armamento seria utilizado para atacar instalações nucleares e de infraestrutura energética, caso Donald Trump retome os conflitos após as eleições de meio de mandato ao Congresso.

A bomba ficou muito conhecida, principalmente entre os jovens gamers, por ser utilizada no videogame “Call of Duty: Modern Warfare 3”, de 2011, sendo conseguida se o jogador anotasse 25 baixas sem morrer, e encerrava partidas online.

A GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (Bomba de Grande Potência Lançada do Ar) é a maior bomba não nuclear que consta no arsenal americano.

Apesar de existirem questionamentos internos sobre a efetividade de usar o armamento no conflito, segundo a CNN, existem planos para o uso potencial da bomba.

“Não é nada nuclear; trata-se apenas de uma bomba extremamente grande. É como uma bomba nuclear minúscula. Mas a ‘Mãe de Todas as Bombas’ é uma bomba bem grande — só que não é nuclear”, disse Trump durante uma entrevista na quinta-feira (15) à Newsmax.

O presidente americano negou o uso de armamentos nucleares por não haver necessidade.