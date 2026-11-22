O diretor pediu neste domingo o fim da violência no epicentro do surto na República Democrática do Congo, que já causou cerca de 5.700 mortes

Tedros Adhanom é o atual diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS)

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu neste domingo o fim da violência no epicentro do surto de ebola na República Democrática do Congo, que já causou cerca de 5.700 mortes.

Tedros Ghebreyesus ressaltou que a frequência dos ataques no leste do país aumentou desde o fim de outubro, o que dificulta gravemente a resposta ao ebola.

“Os combates intensos continuam desde ontem nas imediações de um hospital em Ituri, em uma área próxima a onde teve origem o surto de ebola”, publicou no X o chefe da agência de saúde da ONU, segundo o qual a equipe médica estava há mais de 24 horas refugiada na ala de maternidade do centro.

“A situação interrompeu o funcionamento do hospital e afetou a resposta mais ampla ao ebola, expondo pacientes, familiares e profissionais de saúde a um perigo grave”, observou o responsável.

A OMS tentava organizar uma saída segura para a equipe e garantir a proteção das instalações hospitalares, dos funcionários e dos pacientes, acrescentou Ghebreyesus.

Segundo a OMS, 5.678 pessoas morreram, de um total de 11.613 casos confirmados, no pior surto de ebola registrado até hoje nesse país da África Central. O vírus se espalhou por amplas áreas do leste e nordeste da República Democrática do Congo afetadas pela violência há mais de 30 anos.

Em uma atualização publicada ontem, a OMS indicou que, embora algumas áreas tenham registrado uma leve queda no número de casos, a transmissão do ebola continua elevada em todo o país, com Ituri e Kivu do Norte como províncias mais afetadas.

A alta proporção de mortes registradas fora dos centros de tratamento especializados, especialmente entre crianças pequenas, “continua evidenciando a dificuldade de detectar os casos precocemente e garantir um acesso oportuno ao atendimento adequado”, destacou a OMS.

Ghebreyesus ressaltou que o surto continua sendo uma emergência de saúde pública de importância internacional.