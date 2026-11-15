Jensen Huang articula retorno ao cargo de CEO da Nvidia após escândalo, diz jornal

Empresários do Vale do Silício, incluindo Elon Musk, defendem a recondução do executivo, que renunciou após revelações sobre relacionamentos extraconjugais

O ex-presidente-executivo da Nvidia Jensen Huang articula uma possível volta ao comando da fabricante de chips poucos dias após renunciar ao cargo em meio a um escândalo envolvendo relacionamentos extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa. A informação foi publicada neste domingo( 15) pelo jornal britânico Financial Times.

Segundo a reportagem, Huang discutiu a possibilidade de retornar à liderança da companhia com pessoas próximas. Um aliado do executivo afirmou que está sendo organizada uma espécie de “sala de guerra”, com a participação de lideranças do Vale do Silício, para pressionar pela sua recondução e buscar apoio da Casa Branca.

A mobilização também ganhou força nas redes sociais e entre empresários do setor de tecnologia. Entre os nomes que defendem a volta de Huang estão Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, e Tim Sweeney, fundador da Epic Games. Os dois estão entre os apoiadores de uma carta aberta que pede ao conselho de administração da Nvidia que traga o executivo de volta.

O documento, intitulado “Apoiem Jensen”, reuniu quase 100 mil assinaturas até a manhã de sábado (14), incluindo funcionários e ex-funcionários da fabricante, investidores e empresários do setor. Os signatários também pedem uma investigação independente sobre o caso e explicações do conselho a respeito do afastamento.

A iniciativa, no entanto, enfrenta resistência em Washington. Neste domingo, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, defendeu uma “mudança drástica” na liderança da Nvidia após a saída do executivo.

Entenda o escândalo

Jensen Huang anunciou sua renúncia aos cargos de presidente, CEO e integrante do conselho de administração da Nvidia na quinta-feira (12). A decisão ocorreu após a divulgação de relatos sobre relacionamentos extraconjugais com funcionárias da companhia e com a empresária chinesa Alice Huang, apontada por autoridades americanas como suspeita de ter ligações com os serviços de inteligência da China.

O caso levou o conselho de administração a iniciar uma investigação independente para apurar se o executivo foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira. As suspeitas de espionagem ainda não foram comprovadas, e Pequim nega qualquer envolvimento.

Após a renúncia, a diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, assumiu interinamente o comando da empresa, que iniciou a busca por um substituto permanente.

A crise também provocou turbulência no mercado financeiro e levantou preocupações sobre o futuro da fabricante, considerada uma das principais empresas globais no desenvolvimento de chips utilizados em sistemas de inteligência artificial.