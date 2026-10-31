Juiz rejeita ação de Trump contra jornal por difamação devido a um cartão postal a Epstein

Trump processou inicialmente o jornal em julho, logo após a publicação de uma notícia sobre um álbum de aniversário que Ghislaine Maxwell havia preparado para o aniversário de Epstein em 2003, no qual havia um cartão de Trump

Um juiz federal da Flórida, Darrin Gayles, indeferiu a nova ação por difamação no valor de 10 bilhões de dólares movida contra o jornal “The Wall Street Journal” pela publicação da notícia de que o atual presidente enviou uma mensagem de parabéns de aniversário “obscena” ao falecido criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein por ocasião de seu 50º aniversário.

O juiz Gayles considera que a ação apresenta a mesma falha que uma primeira ação movida também pela equipe de Trump, por não cumprir os requisitos mínimos para comprovar que a notícia foi publicada com “malícia real”.

“Como o presidente Trump não argumentou de forma plausível que cada réu tenha feito declarações difamatórias com malícia real, cabe indeferir a Ação Corrigida e, como esta é a segunda tentativa do presidente Trump de apresentar este caso, o Tribunal considera que cabe o arquivamento”, afirma a decisão.

Trump processou inicialmente o jornal em julho, logo após a publicação de uma notícia sobre um álbum de aniversário que Ghislaine Maxwell havia preparado para o aniversário de Epstein em 2003, no qual havia um cartão de Trump.

Embora o jornal norte-americano não tenha publicado a imagem, os democratas da comissão de supervisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a tornaram pública por meio de suas redes sociais em setembro de 2025.

O presidente havia pedido 10 bilhões de dólares (mais de 8,5 bilhões de euros) a título de indenização por danos e prejuízos depois que o jornal fez referência a uma imagem do cartão supostamente enviado a Epstein, no qual aparecia o esboço de uma figura de mulher nua. Abaixo dela, havia a assinatura do magnata, simulando os pelos pubianos. Trump e a Casa Branca afirmam que o cartão é falso.