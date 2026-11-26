Ministro da Defesa israelense ameaça retomar ofensiva em larga escala diante do impasse nas negociações sobre o desarmamento do grupo terrorista

Katz condicionou a continuidade do acordo ao desarmamento do grupo terrorista palestino e mencionou a possibilidade de uma nova ofensiva militar nos moldes das operações israelenses realizadas em Rafah e Beit Hanoun.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou nesta quinta-feira (26) retomar as operações militares em larga escala na Faixa de Gaza e deslocar cerca de 1 milhão de palestinos para o sul do território caso o Hamas não entregue suas armas. A declaração ocorre em meio ao impasse sobre a implementação do acordo de paz mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em outubro de 2025.

Katz condicionou a continuidade do acordo ao desarmamento do grupo terrorista palestino e mencionou a possibilidade de uma nova ofensiva militar nos moldes das operações israelenses realizadas em Rafah e Beit Hanoun.

“Ou o Hamas se desarmará voluntariamente para Gaza ser desmilitarizada de acordo com o plano do presidente Trump, ou o Exército israelense o desmantelará em uma nova fase da operação Carruagens de Gideão II [como Israel chama a guerra], incluindo uma nova evacuação de 1 milhão de moradores de Gaza para o sul e a limpeza do território seguindo o modelo de Rafah e Beit Hanoun”, afirmou Katz.

O ministro também mencionou a possibilidade de uma “emigração de forma organizada” dos palestinos. Durante a guerra, sucessivas ordens de deslocamento emitidas pelas autoridades israelenses agravaram a crise humanitária no enclave. A transferência forçada de populações civis pode configurar crime de guerra e, em determinadas circunstâncias, crime contra a humanidade.

Impasse no desarmamento

A entrega das armas do Hamas e a retirada das tropas israelenses da Faixa de Gaza estão no centro das divergências que dificultam a implementação do plano de paz. Embora tenha concordado com o desarmamento, o grupo palestino condiciona o cumprimento do compromisso à retirada completa das forças israelenses, que atualmente controlam cerca de 70% do território.

O governo israelense, por sua vez, sustenta que a retirada militar somente ocorrerá após o desarmamento do Hamas. A divergência compromete o avanço das negociações, mais de um ano após a entrada em vigor do cessar-fogo.

Apesar da trégua, Israel tem realizado bombardeios no território palestino. O número de mortos desde o início da guerra, em outubro de 2023, já ultrapassa 70 mil.

Transição no governo

As declarações de Katz também ocorrem durante as negociações para a formação de um novo governo em Israel, após a derrota do partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nas eleições parlamentares de outubro.

Gadi Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, busca reunir apoio parlamentar suficiente para formar uma coalizão governista. Embora seja adversário político de Netanyahu, Eisenkot também defende a continuidade das ações contra o Hamas e já afirmou ser necessário “terminar o serviço” contra o grupo palestino.