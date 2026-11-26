Temor de que ferramentas de IA escapem do controle humano ronda o Vale do Silício após uma série de incidentes nos últimos meses

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, negou qualquer intenção de ver a humanidade abrir mão do seu livre-arbítrio para a inteligência artificial (IA) e classificou como “absurdo” atribuir a ideia a ele.

“Não, eu não acredito que devamos ‘ceder o livre-arbítrio humano’ aos sistemas de IA, e é absurdo sugerir que eu pense assim”, escreveu Amodei em uma longa publicação no X, uma semana após a abertura de capital recorde da Anthropic, criadora do assistente de IA Claude.

“Nunca devemos sacrificar a legitimidade ou a autodeterminação em nome da eficiência ou da segurança”, afirmou Amodei.

O temor de que ferramentas de IA escapem do controle humano ronda o Vale do Silício após uma série de incidentes nos últimos meses, entre eles o ataque à plataforma Hugging Face por agentes de IA autônomos da empresa OpenAI.

“Nós realmente acreditamos sinceramente que a IA poderia matar todos os humanos”, escreveu em setembro Evan Hubinger, diretor de segurança da Anthropic.

Amodei criticou na quarta-feira, sem citar nome, “alguns CEOs da IA” que repetem slogans como “IA deveria ser apenas uma ferramenta”, mas depois não estão “realmente fazendo nada diferente em seus produtos”.

No domingo, o diretor de IA na Meta (Facebook, Instagram), Alexandr Wang, escreveu no X que “não deveríamos aceitar uma ‘entrega’ da sociedade à IA”.

Em 16 de novembro, o CEO da OpenAI – empresa criadora do ChatGPT –, Sam Altman, havia considerado que “se a contrapartida para curar o câncer” for “você vai perder toda a sua capacidade de decisão, controle”, isso é “um argumento de venda terrível”.

Amodei respondeu às críticas reproduzidas em um artigo do portal americano Axios, sem mencionar seus comentários anteriores.

Em fevereiro, ele declarou ao jornal The New York Times que, em “casos críticos para a vida e a segurança, vamos realmente querer passar” o controle para a IA, e no fim de 2024 ele antecipou que as IAs “dariam ordens aos humanos”.

Na quarta-feira, Amodei admitiu que talvez seja necessário limitar o “autodesenvolvimento recursivo” da IA, com o qual ela pode projetar novas versões de si mesma, e não seria “seguro” deixar que o Claude faça isso sozinho, sem dizer qual é o limite.

Em seu prospecto de oferta pública, no entanto, a Anthropic afirma que cada versão do Claude “acelera diretamente o desenvolvimento da seguinte” e que o Claude escreveu mais de 90% das contribuições para o próprio código em setembro.