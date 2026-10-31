Rubio diz que EUA não estiveram ‘diretamente envolvidos’ em fuga de Flávio do Brasil
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse neste sábado (31) que Washington não esteve diretamente envolvido na fuga de Flavio Bolsonaro do Brasil após sua derrota eleitoral.
“Ele já tinha um visto anteriormente, e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país”, disse Rubio em uma coletiva de imprensa em Atlanta, Geórgia, onde recebeu os ministros das Relações Exteriores do G20 para uma cúpula de dois dias.
O secretário acrescentou que “o governo dos Estados Unidos não esteve diretamente envolvido” nos arranjos feitos pelo senador e ex-candidato para deixar seu país.
*Matéria em atualização
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