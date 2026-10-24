Milei chama Lula de ‘ladrão e mentiroso’ após críticas à Argentina

Presidente argentino rebate declaração do petista sobre a pobreza no país vizinho, feita durante debate na TV Globo, nessa sexta-feira (23)

O presidente argentino, Javier Milei, fez uma acusação contundente contra o presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), em uma postagem na rede social X feita neste sábado (24).

Milei o chamou de “ladrão e mentiroso”, criticando a equipe de campanha do petista por criar narrativas sobre adversários, após Lula ter mencionado no debate da TV Globo, realizado na noite dessa sexta (23), a crise econômica pela qual passa o país vizinho.

O argentino sugeriu que a equipe de Lula deveria aconselhá-lo a não usar dados falsos para fazer difamações, em alusão à afirmação feita pelo petista de que a Argentina tem 40% de pobres que consomem “carne de burro”, em contraste com o Brasil, onde a população consome carne bovina.

LULA LADRÓN Y MENTIROSO

Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira.

CIAO! https://t.co/EmldYw99CA — Javier Milei (@JMilei) October 24, 2026

A crítica do líder argentino ocorre em meio às tensões políticas entre os governos sobre a condução econômica da região.