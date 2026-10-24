Milei chama Lula de ‘ladrão e mentiroso’ após críticas à Argentina
O presidente argentino, Javier Milei, fez uma acusação contundente contra o presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), em uma postagem na rede social X feita neste sábado (24).
Milei o chamou de “ladrão e mentiroso”, criticando a equipe de campanha do petista por criar narrativas sobre adversários, após Lula ter mencionado no debate da TV Globo, realizado na noite dessa sexta (23), a crise econômica pela qual passa o país vizinho.
O argentino sugeriu que a equipe de Lula deveria aconselhá-lo a não usar dados falsos para fazer difamações, em alusão à afirmação feita pelo petista de que a Argentina tem 40% de pobres que consomem “carne de burro”, em contraste com o Brasil, onde a população consome carne bovina.
A crítica do líder argentino ocorre em meio às tensões políticas entre os governos sobre a condução econômica da região.
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