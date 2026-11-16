A United Airlines registrou nesta segunda-feira (16) uma interrupção generalizada em seus sistemas que resultou em atrasos de decolagens. A companhia aérea disse que a falha não impactou voos em andamento ou viagens da United Express. Segundo a empresa, o problema foi resolvido.

Em uma publicação no X (ex-Twitter), por volta das 19h30 (horário de Brasília), a United Airlines comunicou estar “resolvendo um problema de tecnologia”. Em outra postagem, a empresa explicou que se tratava de uma “interrupção generalizada do sistema”.

À CNN, a porta-voz da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), Hannah Walden, relatou que a agência estava ciente dos problemas enfrentados pela United Airlines. Ela também destacou que o episódio “não se trata de um problema com os equipamentos da FAA”.

Segundo informações da emissora norte-americana, a falha tecnológica teria afetado o acesso das tripulações a diversos aplicativos da empresa, como ferramentas de planejamento de voo, informações meteorológicas e gerenciamento da equipe.

O episódio da United Airlines se deu dias depois de todos os voos nos Estados Unidos serem suspensos. Na sexta-feira (13), uma falha de comunicação no sistema aéreo norte-americano resultou na paralisação das operações nos aeroportos. Mais de 10 mil voos atrasaram e mais de nove mil foram cancelados.