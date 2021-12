Saída dos EUA do Afeganistão, vulcão na Espanha e posse de Biden: as principais notícias do mundo em 2021

Enquanto tentava se recuperar do primeiro ano da Covid-19, mundo nações precisaram lidar com ameaças de guerra, mudanças presidenciais e desastres naturais

AFP PHOTO / NICHOLAS GUEVARA / US MARINE CORPS Saída dos EUA do Afeganistão e avanço do Talibã levou caos ao aeroporto de Cabul em agosto de 2021



O ano de 2021, que começou com um ato de terrorismo doméstico dentro do Capitólio dos Estados Unidos, foi marcado por mudanças políticas, sociais e ambientais em algumas nações. Em Cuba, pela primeira vez em seis décadas, um irmão Castro não estava no poder; nas Ilhas Canárias, um vulcão adormecido desde 1970 voltou à atividade e deixou milhares de desabrigados; no Afeganistão, que uma geração de jovens que só conhecia um Estado assistido pela presença dos EUA voltou a ser comandada pelo Talibã. Confira, abaixo, algumas das principais notícias que abalaram o mundo no ano de 2021:

Capitólio dos EUA é invadido em ação considerada terrorismo doméstico

Após semanas sendo instigados pelos discursos do então presidente Donald Trump, que não reconhecia a derrota nas urnas para o democrata Joe Biden e alegava fraudes nas eleições de 2020, apoiadores do republicano saíram de todas as partes dos Estados Unidos para protestar diante do Capitólio, em Washington D.C., em 6 de janeiro de 2021, no dia em que o Congresso e o Senado dos EUA votavam para ratificar a vitória de Biden. Os protestos escalaram violentamente, ocasionando a invasão do espaço, a transferência às pressas dos parlamentares e jornalistas do local para uma sala escondida e a depredação de diversas áreas do prédio federal, com tudo registrado nas redes sociais. Cinco pessoas morreram na ocasião: quatro manifestantes e um policial que guardava o Capitólio no momento da invasão. O FBI anunciou uma “caçada” aos responsáveis pelo crime e, até o momento, mais de 540 pessoas envolvidas nos atos foram identificadas pelo Distrito de Columbia e pelo menos 400 receberam algum tipo de punição legal até o momento. A maior pena aplicada até agora pela Justiça dos EUA foi ao “Xamã do QAnon”, Jacob Anthony Chansley, que entrou fantasiado no local e foi condenado a 41 meses de prisão.

Joe Biden se torna presidente dos EUA

Em cerimônia restrita no ápice da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos, o democrata Joe Biden tomou posse como o 46º presidente da nação norte-americana em 20 de janeiro, substituindo o republicano Donald Trump, que naquele momento era alvo de um processo de impeachment por causa da incitação à violência cometida no Capitólio semanas antes. O dia também marcou a posse de Kamala Harris como primeira mulher e primeira pessoa afro-americana a ser vice-presidente na história dos EUA. Em seu discurso, Biden falou em unir a nação, em combater a Covid-19 e denunciou o terrorismo doméstico cometido por supremacistas brancos no país. Como Donald Trump não foi à cerimônia de posse do democrata, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, foi o representante do governo anterior na cerimônia.

Navio Ever Given encalha no Canal de Suez

O gigante cargueiro Ever Given, de 400 metros de comprimento, encalhou no estreito Canal de Suez, principal ponto de conexão entre a Europa e a Ásia, no dia 23 de março de 2021. Ao longo de uma semana, serviços de drenagem e escavação da região foram realizados até a liberação do tráfego, que demorou três dias para ser normalizado. Apesar de ter passado uma semana bloqueando o canal, o navio só saiu da região mais de três meses depois, em 7 de julho. Isso aconteceu porque o governo egípcio cobrou uma indenização de US$ 916 milhões pelo transtorno causado e a empresa japonesa responsável pela embarcação, Shoei Kisen Kaisha, estabeleceu uma série de negociações até que um acordo fosse firmado. Os valores finais do acordo não foram divulgados, mas a empresa concordou em pagar uma indenização milionária ao canal, outra à família de um trabalhador que morreu no processo de desencalhe e doar um rebocador de 75 toneladas ao Egito.

Cuba deixa de ser comandada pelos irmãos Castro após 60 anos

O Partido Comunista de Cuba elegeu em votação interna no dia 18 de abril o próprio presidente do país, Miguel Díaz-Canel, para ocupar a cadeira de Raul Castro como primeiro-secretário da legenda, marcando a primeira vez em 60 anos na qual a ilha de Cuba deixou de ser comandada por um dos irmãos símbolos do comunismo no país. A mudança de poder, somada à alteração na moeda e à crise da Covid-19 criou o “cenário perfeito” para que protestos contra o governo fossem realizados ao longo de todo o mês de julho, o que foi fortemente abafado pelo governo, causando uma morte, alguns jornalistas agredidos e centenas de pessoas presas.

Berço da variante Delta, Índia entra em colapso com mortes por Covid-19

O mês de abril foi um dos mais dolorosos da pandemia da Covid-19 na Índia, que registrou um cenário de caos com falta de oxigênio e leitos para pacientes, recordes diários de contaminações e óbitos, o surgimento da potente variante Delta e até mesmo cremações coletivas a céu aberto. O país asiático, que tem cerca de 20% de toda a população mundial, é hoje o terceiro em número de mortes oficiais pelo coronavírus no mundo, com quase 500 mil óbitos, atrás de Brasil e Estados Unidos. Especialistas acreditam, porém, que a subnotificação possa fazer esse número ser oficialmente menor do que ele realmente é.

Conflito entre Israel e Palestina deixa mortos e feridos

A região da Faixa de Gaza, marcada há décadas por conflitos, registrou um ápice de violência com trocas de disparos de mísseis entre o Hamas, na Palestina, e o governo de Israel no começo do mês de maio. Os conflitos na região em 2021 começaram após uma ameaça de despejo de famílias formadas por adultos e crianças palestinas que viviam em um bairro do Sheikh Jarrah, do lado de fora da Cidade Velha de Jerusalém. O local no qual eles viviam teria sido comprado por israelenses e protestos começaram a ser registrados na região. Alguns dos movimentos foram abafados com violência, o que fez o Hamas disparar os primeiros foguetes contra Israel, que revidou. De um lado, o Hamas forçou milhares de cidadãos israelenses a correrem para abrigos antiaéreos e causou o fechamento temporário do Aeroporto Internacional Ben Gurion, mas a grande maioria dos seus projéteis falhou ou foi interceptada antes que causasse qualquer dano ao território inimigo. Do outro, Israel conseguiu matar líderes do Hamas e atingir estruturas importantes que eram utilizadas pelo grupo, mas não extinguiu o movimento islâmico palestino por completo e ainda sofreu a pressão da comunidade internacional por ter causado a morte de civis. Um acordo por cessar-fogo foi firmado após 10 dias de bombardeio e entrou em vigor no dia 21 de maio. Ao todo, pelo menos 12 israelenses e 232 palestinos foram mortos, incluindo 63 crianças e 38 mulheres.

Desabamento de prédio deixa 28 mortos em Miami

Na madrugada do dia 24 de julho, um prédio de 12 andares na beira-mar da praia de Surfside, no condado de Miami-Dade, na Flórida, desabou, deixando 98 pessoas mortas e dando início a uma operação de resgate de semanas. Equipes de bombeiros do Chile e de Israel, especialistas em resgates em escombros, foram até a região para tentar ajudar, mas nenhuma pessoa foi retirada com vida do local após as primeiras horas da queda. Entre as vítimas fatais do desabamento estavam a cunhada do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e seus três filhos.

Conflitos na Etiópia ganham manchetes após assassinato de membros do MSF

Apesar de ter sido iniciado em novembro de 2020, o conflito que marca a região de Tigré, comandada por uma etnia do mesmo nome na Etiópia, ganhou as manchetes mundiais com a morte de 60 pessoas no bombardeio de um mercado realizado pelo próprio Exército do país e, em seguida, no assassinato de três trabalhadores do Médicos Sem Fronteiras: uma coordenadora de emergência identificada como Maria Hernandez, natural da Espanha, um assistente de coordenação chamado Yohannes Haleform e um motorista, identificado como Tedros Gebremariam Gebremichael, ambos nascidos na Etiópia. Eles trafegavam pela região no dia 26 de junho quando perderam o contato. Os três corpos foram achados ao lado do veículo usado pelo grupo. Os conflitos foram iniciados quando o presidente da Etiópia, Abiy Ahmed, ordenou que tropas fossem enviadas até o local para “desarmar” líderes da Frente de Libertação do Povo do Tigré, grupo que esteve no poder entre 1991 e 2018, justificando que esses “rebeldes” realizavam ataques a instalações federais. A crise se agravou ao longo do ano e Abiy Ahmed, que já tinha ganhado um Nobel da Paz, se tornou o rosto da longa guerra civil no país. Aos olhos de grupos internacionais de direitos humanos, ele promoveu um massacre da etnia no país.

Presidente do Haiti é assassinado na sua casa oficial

O Haiti, país mais pobre das Américas, passou por um agravamento da convulsão social na qual já vivia na madrugada do dia 7 de julho, quando o presidente Jovenel Moïse foi assassinado dentro da casa oficial onde morava com sua esposa, Martine Moise, que chegou a ser dada como morta, mas sobreviveu após passar por tratamento em Miami. Na ocasião, o primeiro-ministro, Claude Joseph, assumiu o comando do país por quase duas semanas até renunciar e entregar o cargo dele ao primeiro-ministro que tinha sido indicado por Moise, Ariel Henry. Até o momento, mais de 40 suspeitos de envolvimento no crime foram detidos, incluindo 18 ex-soldados colombianos e policiais haitianos.

“Esporte de bilionários”, turismo espacial é inaugurado no mundo

No dia 11 de julho, o bilionário empresário britânico Richard Branson saiu na frente na corrida do turismo espacial quando a Virgin Galactic, empresa financiada por ele, levou seis pessoas ao Espaço em um curto voo que atingiu 80 quilômetros de altitude, altura considerada limite da fronteira espacial pelos EUA. A missão Unity 22 durou pouco mais de 20 minutos e logo foi seguida por outros voos espaciais, como o do também bilionário Jeff Bezos, dono da Blue Origin, e o da SpaceX, do bilionário Elon Musk, que fez um voo orbital com quatro tripulantes.

Peru elege novo presidente após acusações de fraude e polêmica

Concorrendo contra a candidata da direita Keiko Fujimori em uma disputa altamente polarizada, o professor Pedro Castillo foi eleito presidente do Peru com 50,13% dos votos no meio de 2021. As urnas definiram a vitória do esquerdista em 15 de junho, mas o presidente tomou posse somente no dia 28 de julho, porque a sua concorrente submeteu uma série de pedidos judiciais pedindo a anulação de centenas de milhares de votos e alegando fraudes no esquema de votação. Pouco antes da posse, no dia em que as manobras judiciais se esgotaram e a Justiça Eleitoral anunciou a vitória de Castillo, Keiko reconheceu a escolha do novo líder em um comunicado o chamando de “presidente eleito”.

Saída dos EUA do Afeganistão escancara crise humanitária no país

Cumprindo acordo feito pelo governo de Donald Trump, Joe Biden assegurou ao mundo que retiraria todas as tropas norte-americanas do Afeganistão antes do aniversário de 20 anos do atentado de 11 de setembro. Ao longo de todo o mês de agosto, porém, a situação no país da Ásia Central, ocupado desde 2001 pelo exército estadunidense, foi se agravando com o avanço do Talibã de áreas rurais para capitais urbanas e movimentadas. Em uma ofensiva rápida que não encontrou qualquer resistência, a principal cidade afegã, Cabul, foi tomada no dia 15 de agosto e uma operação de retirada de tropas e cidadãos de países ocidentais foi articulada às pressas, sendo finalizada no dia 30 daquele mesmo mês. O caos tomou conta do aeroporto da capital, o desespero, estampado em vídeos de pais que tentavam entregar seus filhos a soldados e de pessoas caindo de aviões tentando fugir no compartimento de cargas, teve o seu ápice em um atentado cometido no muro do aeroporto, quando 170 afegãos morreram, outras 200 pessoas ficaram feridas e 13 soldados norte-americanos foram a óbito naquele considerado o ataque mais mortal contra os EUA desde 2011.

Após boatos de tsunami no Brasil, vulcão Cumbre Vieja entra em erupção nas Canárias

Uma semana após as autoridades das Ilhas Canárias, na costa da África, entrarem em alerta por sinais de atividade do Cumbre Vieja, adormecido desde a década de 1970, o vulcão entrou em erupção no dia 19 de setembro, tirando mais de 7 mil pessoas de casa e destruindo mais de 2 mil residências na região. A notícia deixou brasileiros apreensivos por causa de um boato de que o magma poderia causar um tsunami na costa brasileira. Os boatos surgiram de um estudo publicado em 2002 pelo Instituto de Geofísica e Física Planetária da Universidade da Califórnia, que previa uma onda gigante na costa nordeste brasileira caso o Cumbre Vieja colapsasse e caísse dentro do oceano, algo que só ocorreria em situação muito rara. Em dezembro, três meses após o início da erupção, o rio de lava continua a fluir pela ilha de La Palma, com a emissão de gases tóxicos, obrigando cidades a ficarem confinadas. Até o momento, nenhuma pessoa morreu.

Rússia volta cercar fronteira com a Ucrânia e tensão com ocidente cresce

Meses após retirar tropas que se concentravam na fronteira com a Ucrânia por pressão internacional, a Rússia voltou a acumular soldados na região entre os meses de outubro e novembro. A denúncia, feita pelas autoridades do país comandado por Volodymyr Zelensky, logo chamou atenção internacional e os Estados Unidos e outros membros da Otan ameaçaram a imposição de graves sanções ao país de Putin caso um ataque fosse comandado. A estimativa da inteligência norte-americana é de que mais de 170 mil soldados sejam utilizados para fazer uma ofensiva por várias frentes para dominar o país em 2022.

Variante Ômicron acende alerta no mundo

No fim de setembro, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul anunciou que uma nova cepa do coronavírus foi encontrada na província de Gauteng. O grande número de mutações em relação aos outros tipos de vírus – cerca de 50 – preocupou os cientistas e criou uma espécie de alerta mundial em relação ao sul da África, com diversos países banindo voos vindos da região. A Ômicron, como foi batizada a variante, foi considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) “de risco” por causa da indefinição sobre como ela reagiria às vacinas já existentes, mas, as primeiras análises mostram que os imunizantes, principalmente em sua dose de reforço, apresentam alguma proteção a casos graves e mortes causadas pela cepa. A primeira morte por causa da variante foi registrada no Reino Unido e na Europa, continente que luta para convencer seus cidadãos a se vacinarem, aumentou restrições para evitar propagação da doença.

Angela Merkel sai de cena e Alemanha tem novo chanceler após 16 anos

Meses após o Partido Social-Democrata alcançar o maior número dos votos nas eleições da Alemanha, uma negociação entre a legenda da centro-esquerda, o Partido Verde e o Partido Liberal do país formou um novo governo que tomou posse em 8 de dezembro de 2021. Pela primeira vez em 70 anos, mais de duas legendas fizeram uma coalizão para formar o governo alemão e pela primeira vez na história a divisão de ministérios foi igualitária entre homens e mulheres. Em seu discurso de posse, Scholz elogiou Angela Merkel e falou em fazer “um novo começo” para o país europeu.