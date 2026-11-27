Saúde, segurança e custo de vida são apontados como os principais problemas do Brasil, diz Nexus
A saúde pública é o principal problema do Brasil na percepção da população, segundo pesquisa Nexus-Seta. O atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) foi citado por 34% dos entrevistados, seguido pela violência, pela falta de segurança e pelo crime organizado, com 26%, e pelo custo de vida, pela inflação e pelo preço dos alimentos, com 16%.
O levantamento foi realizado cerca de um mês após as eleições presidenciais. Os entrevistados puderam apontar espontaneamente os dois maiores problemas do país, sem que fossem apresentadas opções de resposta.
Embora a saúde lidere as citações individuais, questões relacionadas à economia somam 46% quando agrupadas. O percentual reúne preocupações com o custo de vida, o desemprego, os salários baixos, os impostos, a pobreza, os juros e o endividamento das famílias.
Veja os principais problemas do Brasil, segundo a Nexus
- Saúde pública e atendimento do SUS: 34%;
- Violência, falta de segurança e crime organizado: 26%;
- Custo de vida, inflação e preço dos alimentos: 16%;
- Educação pública: 15%;
- Corrupção: 14%;
- Desemprego e salários baixos: 10%;
- Impostos altos: 9%;
- Políticos, brigas políticas e polarização: 8%;
- Pobreza, fome e desigualdade: 7%;
- Juros altos e endividamento das famílias: 4%;
- Moradia e saneamento básico: 2%;
- Drogas: 1%;
- Infraestrutura, estradas e transporte público: 1%;
- Meio ambiente e mudanças climáticas: 1%;
- Bets e apostas online: 0%;
- Outros: 27%;
- Nenhum: 1%;
- Não sabem ou não responderam: 4%.
Como cada entrevistado pôde citar até dois problemas, a soma dos percentuais supera 100%.
Controle dos gastos públicos tem apoio de 71%
A preocupação com a economia também se reflete na percepção dos brasileiros sobre as contas públicas. Segundo o levantamento, 71% defendem que o governo controle melhor seus gastos, mesmo que isso implique a redução de recursos destinados a programas sociais.
Na direção contrária, 25% defendem a manutenção ou a ampliação dos investimentos nesses programas, ainda que isso provoque um aumento da dívida pública.
O controle das contas públicas é defendido pela maioria dos entrevistados em todas as faixas de renda. Entre as famílias que recebem até um salário mínimo, o índice é de 57%. Entre aquelas com renda superior a cinco salários mínimos, chega a 76%.
A posição também é majoritária entre os eleitores dos dois candidatos que disputaram o segundo turno das eleições presidenciais. O controle dos gastos é defendido por 56% dos eleitores de Lula e por 88% dos que declararam ter votado em Flávio Bolsonaro.
Brasileiros estão divididos sobre o futuro do país
A pesquisa aponta que 48% dos entrevistados estão pessimistas em relação ao futuro do Brasil nos próximos quatro anos, enquanto 47% estão otimistas.
Quando questionados sobre a própria vida e a de suas famílias, porém, os brasileiros demonstram maior otimismo. Nesse cenário, 56% têm expectativas positivas, ante 39% que se dizem pessimistas.
A saúde e a segurança pública também aparecem no topo da lista de prioridades apontadas pela população para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que começa em janeiro de 2027.
Metodologia
A pesquisa Nexus-Seta ouviu 2.000 eleitores por telefone nas 27 unidades da Federação entre os dias 23 e 25 de novembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
continue lendo
- PT tem ideias atrasadas, diz ex-ministro sobre críticas a Trabuco Jovem Pan · há 46 minutos
- Nexus: Lula tem 49% de aprovação e 47% de desaprovação após reeleição Jovem Pan · há 55 minutos
- Cassius Zeilmann: PT queria fazer laço e Lula desatou o nó da economia Cassius Zeilmann · há 2 horas
- Fachin prorroga por 60 dias inquérito que investiga Jaques Wagner Jovem Pan · há 2 horas