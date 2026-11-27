Saúde, segurança e custo de vida são apontados como os principais problemas do Brasil, diz Nexus

Atendimento no SUS lidera as menções espontâneas, com 34%, seguido pela violência, com 26%; questões econômicas somam 46% das citações quando agrupadas

A saúde pública é o principal problema do Brasil na percepção da população, segundo pesquisa Nexus-Seta. O atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) foi citado por 34% dos entrevistados, seguido pela violência, pela falta de segurança e pelo crime organizado, com 26%, e pelo custo de vida, pela inflação e pelo preço dos alimentos, com 16%.

O levantamento foi realizado cerca de um mês após as eleições presidenciais. Os entrevistados puderam apontar espontaneamente os dois maiores problemas do país, sem que fossem apresentadas opções de resposta.

Embora a saúde lidere as citações individuais, questões relacionadas à economia somam 46% quando agrupadas. O percentual reúne preocupações com o custo de vida, o desemprego, os salários baixos, os impostos, a pobreza, os juros e o endividamento das famílias.

Veja os principais problemas do Brasil, segundo a Nexus

Saúde pública e atendimento do SUS: 34%;

Violência, falta de segurança e crime organizado: 26%;

Custo de vida, inflação e preço dos alimentos: 16%;

Educação pública: 15%;

Corrupção: 14%;

Desemprego e salários baixos: 10%;

Impostos altos: 9%;

Políticos, brigas políticas e polarização: 8%;

Pobreza, fome e desigualdade: 7%;

Juros altos e endividamento das famílias: 4%;

Moradia e saneamento básico: 2%;

Drogas: 1%;

Infraestrutura, estradas e transporte público: 1%;

Meio ambiente e mudanças climáticas: 1%;

Bets e apostas online: 0%;

Outros: 27%;

Nenhum: 1%;

Não sabem ou não responderam: 4%.

Como cada entrevistado pôde citar até dois problemas, a soma dos percentuais supera 100%.

Controle dos gastos públicos tem apoio de 71%

A preocupação com a economia também se reflete na percepção dos brasileiros sobre as contas públicas. Segundo o levantamento, 71% defendem que o governo controle melhor seus gastos, mesmo que isso implique a redução de recursos destinados a programas sociais.

Na direção contrária, 25% defendem a manutenção ou a ampliação dos investimentos nesses programas, ainda que isso provoque um aumento da dívida pública.

O controle das contas públicas é defendido pela maioria dos entrevistados em todas as faixas de renda. Entre as famílias que recebem até um salário mínimo, o índice é de 57%. Entre aquelas com renda superior a cinco salários mínimos, chega a 76%.

A posição também é majoritária entre os eleitores dos dois candidatos que disputaram o segundo turno das eleições presidenciais. O controle dos gastos é defendido por 56% dos eleitores de Lula e por 88% dos que declararam ter votado em Flávio Bolsonaro.

Brasileiros estão divididos sobre o futuro do país

A pesquisa aponta que 48% dos entrevistados estão pessimistas em relação ao futuro do Brasil nos próximos quatro anos, enquanto 47% estão otimistas.

Quando questionados sobre a própria vida e a de suas famílias, porém, os brasileiros demonstram maior otimismo. Nesse cenário, 56% têm expectativas positivas, ante 39% que se dizem pessimistas.

A saúde e a segurança pública também aparecem no topo da lista de prioridades apontadas pela população para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que começa em janeiro de 2027.

Metodologia

A pesquisa Nexus-Seta ouviu 2.000 eleitores por telefone nas 27 unidades da Federação entre os dias 23 e 25 de novembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.