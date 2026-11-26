Alckmin diz que novas tarifas dos EUA são uma medida ‘completamente descabida’
O vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (26) que a proposta dos Estados Unidos de aplicar novas taxas ao Brasil, inclusive de 10% sobre o setor aeronáutico, é uma medida descabida.
Alckmin também disse que o Brasil irá trabalhar para reverter a taxação e que o setor estratégico não sofre com tarifas em nenhum lugar do mundo.
Isso é totalmente descabido porque não há no mundo tarifa para setor aeronáutico. Não existe no mundo, é uma tradição você não ter tarifa num setor tão estratégico quanto é o setor aeronáutico.Geraldo Alkmin
Anunciada pelo representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a recomendação modifica medidas definidas por uma investigação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês).
O governo brasileiro se disse na quarta-feira indignado com a decisão sobre uma possível ampliação das tarifas sobre aeronaves brasileiras e o aumento da tributação sobre o açúcar importado do país.
Há mais de um ano estamos atuando de boa-fé em negociações relativas à Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Fica evidente que a nova recomendação é feita como o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos PIX, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, como consta do anúncio de hojeNota do governo brasileiro na quarta-feira
A proposta de mudança na investigação se refere à Seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, divulgada no dia 15 de julho. A medida autoriza o governo dos Estados Unidos a investigar práticas comerciais de outros países que considere injustas ou prejudiciais aos interesses norte-americanos.
Na nota emitida pelo Brasil, o governo destaca as conversas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, em que eles acertaram constituir um grupo de trabalho entre os dois países sobre temas comerciais. O comunicado também destaca a reunião virtual do ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores (MRE), e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.
A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça. O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros.diz o comunicado.
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