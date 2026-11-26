Alckmin diz que Trabuco como ministro da Fazenda é ‘excelente notícia para o Brasil’
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), elogiou a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Pelo X, Alckmin escreveu na noite desta quinta-feira (26) que a escolha é “uma excelente notícia para o Brasil”.
“Ele tem preparo, experiência e espírito público para o exercício dessa função. Desejo boa sorte e muito êxito ao nosso futuro Ministro”, acrescentou. Em breve nota divulgada à imprensa mais cedo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) anunciou Trabuco como o sucessor de Dario Durigan na Fazenda. Ele é o primeiro ministro anunciado oficialmente pelo governo para o quarto mandato do presidente Lula.
Alckmin foi um dos nomes citados na bolsa de apostas para o posto de titular da Fazenda, após ter acumulado, no Lula 3, a Vice-Presidência com o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
Ele ainda é sondado para acumular um ministério no próximo mandato, possivelmente o novo Ministério da Segurança Pública. Ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, Alckmin sempre defendeu a criação de um ministério exclusivo para cuidar da segurança.
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