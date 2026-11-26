Durigan deseja ‘bom trabalho’ a Trabuco após executivo ser confirmado como ministro da Fazenda
O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, desejou nesta quinta-feira (26) um bom trabalho ao seu sucessor, Luiz Carlos Trabuco, que assumirá a pasta no quarto mandato de Lula, em 2027. Ele afirmou que o trabalho do executivo será de “seriedade e ética” como o dele e o de seu antecessor, Fernando Haddad.
“Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada”, disse o ministro.
O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 75 anos, aceitou nesta quinta-feira (26) o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda, apurou a Jovem Pan. O executivo ficará responsável pela pasta a partir de janeiro de 2027, quando inicia o quarto mandato do petista.
A resposta foi dada durante reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira. Os dois já haviam se encontrado na segunda-feira (23), quando o petista sondou o executivo sobre a possibilidade de integrar o próximo governo. Na ocasião, Trabuco pediu tempo para conversar com familiares, representantes do banco e empresários antes de tomar uma decisão.
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