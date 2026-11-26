Presidente ofereceu o cargo em reunião na segunda-feira (23), em Brasília, fora da agenda oficial

O candidato derrotado à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira, 26, a escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação no X, o parlamentar acusou o petista de “estelionato eleitoral”.

“E o Lula virou ‘Faria Limer’!”, escreveu Flávio. Na sequência, o senador voltou a acusar o presidente de abuso de poder durante a disputa presidencial. “Além de abusar dos poderes econômico e político em plena campanha, este estelionato eleitoral foi o maior da história!”

Trabuco aceitou o convite de Lula para assumir a Fazenda. O presidente ofereceu o cargo em reunião na segunda-feira, 23, em Brasília, fora da agenda oficial. Desde o início da semana, interlocutores do petista procuraram amigos do executivo para convencê-lo a aceitar o posto.

Quem é Trabuco?

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Ele ingressou no Bradesco em 1969, aos 17 anos, como escriturário. Ao longo da carreira, passou por diferentes setores da instituição e ocupou cargos de direção. Em 1984, assumiu a diretoria de Marketing, função que exerceu por oito anos. Em 1992, passou a comandar a Bradesco Vida e Previdência e, em 2003, assumiu a presidência da Bradesco Seguros.

Em março de 2009, chegou à presidência executiva do Bradesco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do banco britânico HSBC no Brasil, em 2015. A transação ampliou a presença da instituição no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, cargo que ocupa atualmente.

*Com informações do Estadão Conteúdo