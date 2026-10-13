Aliados cravam ida de Lula no debate da Band/Jovem Pan no domingo

Decisão deve ser anunciada até quinta-feira segundo interlocutores; debate tende a ser o primeiro entre Lula e Flávio Bolsonaro neste segundo turno

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já cravam nos bastidores a ida do petista para o debate da Band/Jovem Pan neste domingo (18). A informação foi confirmada por ao menos três nomes da campanha do petista.

A tendência é que a confirmação para as emissoras que formam o pool para o debate seja enviado até quinta-feira (15). O encontro tende a ser o primeiro entre os candidatos à presidência nesta eleição, já que um dos enfrentamentos foi cancelado na semana passada e outro, marcado para quinta, também tende a seguir o mesmo caminho devido à incompatibilidade de agendas dos presidenciáveis.

Lula aposta no enfrentamento com Flávio Bolsonaro para virar voto contra o candidato do PL, que liderou a apuração no primeiro turno do pleito. Flávio, no entanto, não confirmou a participação no debate e ainda avalia se participará de algum enfrentamento ou se seguirá a estratégia de focar nas redes sociais e na propaganda de Rádio e TV.

Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro não participaram dos debates no primeiro turno das eleições. Enquanto o petista criticava o modelo dos encontros, Flavio condicionou sua participação a ida do presidente da República. Na ocasião, todos os debates foram cancelados, exceto o da Band/Jovem Pan, que foi realizado com a presença dos então candidatos Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD).

O debate do segundo turno entre os candidatos à presidência da República da Band/Jovem Pan será neste domingo (18) a partir das 20h. O encontro será transmitido pela TV e Rádio Jovem Pan para todo o país.