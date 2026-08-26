André do Prado diz que Tarcísio seria uma ótima inspiração para Flávio

Em sabatina à Jovem Pan, candidato ao Senado afirmou que atual governador de SP está pronto para 'qualquer cargo'

A declaração ocorreu após o candidato ao Senado ser questionado sobre a relação entre Flávio e Tarcísio e sobre a possibilidade de o governador paulista ter sido escolhido como candidato à Presidência.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e candidato ao Senado pelo PL, André do Prado, afirmou que a gestão de Tarcísio de Freitas seria uma ótima inspiração para Flávio Bolsonaro caso o senador seja eleito presidente da República. Em sabatina à Jovem Pan, no Jornal da Manhã, Prado destacou principalmente a relação do governador paulista com os demais Poderes e a formação de uma base política para aprovar projetos.

“Seria uma ótima inspiração, com certeza. Fazer harmonia entre os Poderes, montar uma base forte no Congresso Nacional para poder votar as pautas importantes, que o Brasil precisa de reformas importantes para poder sair dessa crise”, afirmou.

Prado disse ainda que Tarcísio seria “uma ótima referência” para uma eventual administração de Flávio Bolsonaro no governo federal. A declaração ocorreu após o candidato ao Senado ser questionado sobre a relação entre Flávio e Tarcísio e sobre a possibilidade de o governador paulista ter sido escolhido como candidato à Presidência.

Segundo Prado, Flávio Bolsonaro é aliado de Tarcísio e acompanha de perto os resultados da atual administração paulista. O presidente da Alesp citou medidas adotadas principalmente na área da saúde como exemplos que poderiam servir de referência. “Flávio Bolsonaro é aliado do governador Tarcísio de Freitas, então ele está ao lado do governador, ele está vendo o que aconteceu, o que deu certo no estado de São Paulo”, disse.

Entre as iniciativas mencionadas por Prado estão a atualização da tabela SUS paulista, a abertura e reabertura de leitos hospitalares e a construção de hospitais. Segundo ele, foram destinados R$ 10 bilhões adicionais ao sistema de saúde paulista, além da realização de 3,5 milhões de novas cirurgias em três anos e meio. Prado afirmou que as medidas foram possíveis também após uma mudança na Constituição estadual para permitir maior flexibilidade na destinação de recursos.

Tarcísio ‘preparadíssimo’

Questionado diretamente se considerava que Tarcísio deveria ter sido indicado como candidato à Presidência, Prado afirmou que o governador está preparado para ocupar qualquer função, mas defendeu a decisão de permanecer em São Paulo e disputar a reeleição.

“O governador Tarcísio de Freitas está preparadíssimo para qualquer cargo. Mas ele, desde o primeiro dia de mandato dele, sempre deixou muito claro que seria candidato à reeleição para o estado de São Paulo”, declarou.

Segundo Prado, a permanência de Tarcísio no governo paulista é necessária porque parte dos projetos iniciados pela atual administração depende de um período mais longo para ser concluída. O candidato citou obras de expansão do metrô para municípios da Região Metropolitana de São Paulo e o Túnel Santos-Guarujá como exemplos de projetos de médio e longo prazo.

“Eu acredito que o governador tomou a decisão correta de se manter aqui para finalizar todos esses projetos importantes para o estado de São Paulo”, afirmou. Apesar de defender a reeleição, Prado deixou aberta a possibilidade de uma futura candidatura de Tarcísio ao Palácio do Planalto. “O governador de São Paulo sempre estará apto, preparado e à disposição para ser presidente do Brasil”, disse.

Ao ser questionado novamente se Flávio Bolsonaro poderia se inspirar na administração paulista caso chegasse à Presidência, Prado reforçou a avaliação positiva sobre o aliado. “Seria uma ótima inspiração, com certeza”, concluiu.