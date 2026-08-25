Caiado diz que o ‘divisor de águas’ das eleições deste ano será a ‘moral’

O ex-governador de Goiás afirmou que aqueles com 'rabo preso e contaminado por corrupção não tem autoridade para governar o país'

Caiado falou sobre suas propostas de anistia e da implementação de uma "polícia" na América do Sul

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta terça-feira (25) que “o divisor de águas” das eleições deste ano será a “moral”. O ex-governador de Goiás deu declaração em entrevista ao Jornal Nacional.

“Quem está com o rabo preso e contaminado por corrupção não tem autoridade moral para governar o país e fazer as mudanças [necessárias]”, afirmou Caiado.

Durante a sabatina, o presidenciável voltou a defender a concessão de anistia “geral, ampla e irrestrita” aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro e pela trama golpista, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Caiado também foi questionado sobre a viabilidade da proposta de implementar uma “polícia” na América do Sul para combater o narcotráfico. Segundo o goiano, por a maioria dos países limítrofes ao Brasil serem geridos por presidentes de centro-direita, um eventual governo seu conseguiria dialogar com maior facilidade com os chefes de Estado.

A proposta abrangeria os 10 países que fazem limite com o Brasil: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Destas nações, só três têm governos de esquerda.

A Argentina, a Bolívia e o Paraguai são liderados por governos de direita ou extrema direita. Já a Venezuela está sob influência dos Estados Unidos desde a captura do ex-líder Nicolás Maduro. A Guiana, o Suriname e o Uruguai têm mandatários de esquerda.