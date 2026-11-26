Reunião desta quinta-feira (26), em Brasília, também contou com o ministro da Fazenda, Dario Durighan, para uma contraproposta pelo pagamento da dívida dentro do Propag

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), apresentou nesta quinta-feira (26) ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em uma publicação nas redes sociais, o mineiro afirmou que havia prometido durante as eleições que conversaria com o presidente eleito, seja qual fosse, em busca de uma solução para a dívida de Minas Gerais com a União.

“Meu compromisso é com os mineiros. Vou colocar sempre o nosso povo em primeiro lugar. Independentemente de posições ou diferenças político-partidárias, meu objetivo é trabalhar pelo diálogo, construir soluções e garantir melhores condições de vida para toda a população mineira”, afirmou Cleitinho.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, também participou da reunião que apresentou uma contraproposta para o pagamento da dívida de Minas com a União. “A gente fez uma contraproposta dentro do Propag e o ministro da Fazenda ficou de reavaliar isso vai ficar tudo dentro do Propag, é uma contrapartida que a gente está dando”, disse Cleitinho.

Procurador do Estado de Minas Danilo Castro, que acompanhou Cleitinho na reunião, explicou que a proposta é “no entendimento do Estado de Minas Gerais, bastante razoável, dentro do Propag, ou seja, atendendo às condições da legislação do Propag”.

“Já temos a primeira reunião técnica marcada para amanhã, sexta-feira (27) e logo em seguida teremos outras ainda para na semana que vem prosseguir com a discussão e chegar a um bom termo”, completou Castro.

Cleitinho e o procurador não deixaram claro qual seria a proposta feita ao presidente da República. Disseram que Lula pediu que Durigan avaliasse o conteúdo e discutisse com a equipe técnica do governador eleito posteriormente.

Participaram da reunião Cleitinho, Lula, Durigan e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. O procurador de Minas, Danilo Castro, também participou de parte do encontro.

Cleitinho disse que a reunião foi “um gesto de pacificação”. “Acho que cada político do Brasil tem obrigação de fazer isso. O País não vai prosperar da forma que está dividido. Eu, como governador, deputados federais, senadores têm que tomar vergonha na cara e entender que o País precisa ser pacificado”, afirmou.

“Para eu governar Minas Gerais, preciso do governo federal. O presidente Lula foi reeleito. Eu falei com ele agora, fiz um convite para ele ir a Minas Gerais, será muito bem-vindo”, declarou.

O governador eleito falou que a reunião com Lula foi “respeitosa e democrática” e “um exemplo de pacificação que o País merece”.

*Com informações do Estadão Conteúdo