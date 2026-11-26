Possível nome de Lula para o STF, Estela Aranha relata ataques misóginos por votos

Estela afirma que só após ameaças de morte recebeu apoio institucional e segurança

A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Estela Aranha, única mulher na Corte, relata ter recebido ofensas misóginas e ameaças de morte relacionadas a votos em julgamentos e que não recebeu apoio institucional ou pessoal dos colegas.

As declarações foram feitas durante a sessão desta quinta-feira (26) do Tribunal. Estela narra que recebeu as ofensas diretamente ou pelas redes sociais, além de ter tido dados pessoais e de familiares vazados, incluindo endereço antigo e outras informações sobre parentes.

Segundo a ministra, ela não teve apoio do Tribunal para apuração desse tipo de violência ou solidariedade dos outros ministros da Corte.

A fala ocorreu durante seu voto no julgamento de recurso contra a absolvição de Arthur Barbosa de Souza Filho, então presidente da Câmara de Vereadores de Cassilândia, feita pelo Tribunal Regional do Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Ele teria praticado o crime de violência política de gênero contra uma vereadora.

“Quando eu recebi centenas de falas como essas, eu pedi apoio institucional e não tive. Eu acho que o tribunal deveria apurar quem faz esse tipo de violência contra a mulher e não houve apuração institucional. Sequer a solidariedade também dos colegas ministros que nunca demonstraram solidariedade pública ou privadamente”, declarou.

Estela afirma que só após ameaças de morte recebeu apoio institucional e segurança.

Ela conta ainda que jornalistas procuraram ministros para falar sobre o caso, mas que eles não aceitaram comentar ou manifestar solidariedade ou reprimenda.

“Acho que é da boca para fora quando falam que querem mais mulheres em tribunais superiores ou a participação da mulher porque quando a gente se depara com situações concretas ao nosso lado e com colegas, absolutamente ninguém se importa”, declarou.

Apenas o ex-ministro Antônio Carlos mandou mensagem de solidariedade e ofereceu apoio, relatou, por fim, a ministra.

Indicação ao STF

Lula considera a indicação de uma mulher para o STF. Entre as cotadas, estão as ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira e Regina Helena Costa, além da ministra Estela Aranha. Também estão no páreo a ex-ministra da Corte Eleitoral, Edilene Lobo, e a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet.

A escolha atenderia a uma demanda antiga de partidos de esquerda e movimentos sociais, frustrados no atual mandato com as indicações de dois homens, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Além da vaga de Barroso, Lula terá três indicações para o Supremo até o final do próximo mandato. Os ministros são aposentados compulsoriamente aos 75 anos, idade que Luiz Fux completará em abril de 2028; Cármen Lúcia, em abril de 2029; e Gilmar Mendes, em dezembro de 2030.