Com Janones e Campos, Lula prepara reforma na Esplanada; veja os cotados

Presidente pretende renovar a Esplanada no quarto mandato; futuro de Simone Tebet, comando da Fazenda e espaço do PSB estão entre as definições pendentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve iniciar nesta semana as negociações para definir a equipe ministerial de seu quarto mandato. Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, o petista sinalizou, em reunião reservada com dirigentes do PT, que pretende promover uma renovação na Esplanada dos Ministérios, com novos nomes à frente de parte das pastas. Entre os cotados estão o deputado federal André Janones (Rede-MG), o presidente nacional do PSB, João Campos, e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

Lula retorna do feriado na terça-feira (3), quando deve começar a discutir as indicações. Além de acomodar aliados políticos, o presidente terá de definir o comando da equipe econômica e o futuro de ministros que deixaram o governo para disputar as eleições de outubro.

Janones é cotado para substituir Boulos

Um dos nomes que circulam nos bastidores do Palácio do Planalto é o do deputado André Janones. Segundo uma fonte do governo ouvida pela Jovem Pan, o parlamentar é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, atualmente comandada por Guilherme Boulos (PSOL).

Janones ganhou espaço entre aliados de Lula durante a campanha eleitoral de 2026. O deputado administra o grupo de WhatsApp “Exército do Lula”, utilizado para mobilizar apoiadores do presidente nas redes sociais. Nos círculos petistas, ficou conhecido pelo apelido de “general”.

A possível indicação ainda está em discussão e depende de uma decisão do presidente.

PSB quer Ciência e Tecnologia para João Campos

A composição com o PSB também está entre as prioridades das negociações. Pelo acordo político da coligação, a expectativa é que a legenda ocupe pelo menos dois ministérios no novo governo.

Uma das principais pretensões do partido é assumir o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Segundo uma fonte ouvida pela Jovem Pan, o nome mais forte para a pasta é o de João Campos, presidente nacional do PSB.

Ex-prefeito do Recife, Campos foi derrotado por Raquel Lyra (PSD) na disputa pelo governo de Pernambuco no primeiro turno das eleições de outubro. O dirigente socialista agora aparece entre os nomes considerados para integrar a equipe de Lula.

Outra possibilidade envolve a permanência de Paulo Pereira no Ministério do Empreendedorismo. O atual ministro assumiu a pasta após a saída de Márcio França e, desde então, ganhou espaço junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin e ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira.

Tebet deve ganhar ministério, mas indicação ao STF perde força

Simone Tebet (PSB) também deve ser contemplada com um ministério, mas sua eventual indicação não entraria na cota formal do partido.

Segundo a apuração da Jovem Pan, a decisão seria motivada pelo reconhecimento de Lula à atuação da ex-ministra do Planejamento e Orçamento durante a campanha eleitoral.

Tebet foi uma das principais aliadas do presidente em São Paulo, especialmente durante o segundo turno. A pasta que ela poderia assumir ainda não foi definida.

Nos últimos dias, o nome de Tebet também passou a ser mencionado como possibilidade para uma futura indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a avaliação interna é que essa escolha dificilmente será concretizada.

De acordo com uma fonte ouvida pela Jovem Pan, o nome considerado mais forte para uma vaga no Supremo é o da ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A avaliação é que Daniela enfrentaria menos resistências no Senado, responsável por aprovar as indicações para o STF.

Já Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB), derrotados na disputa pelo governo de São Paulo, continuam com o futuro político indefinido.

Fazenda: Alckmin e Rafael Fonteles estão entre os cotados

Uma das decisões mais aguardadas é a escolha do próximo ministro da Fazenda. A condução da política fiscal e o controle dos gastos públicos estão no centro das discussões sobre a formação da equipe econômica.

Segundo a apuração da Jovem Pan, dois nomes aparecem entre os cotados para assumir a pasta: o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

Fonteles, no entanto, negou publicamente ter discutido com Lula ou com qualquer outro interlocutor a possibilidade de assumir um cargo no próximo governo. Em manifestação na última quinta-feira (29), também afirmou desconhecer uma eventual visita do presidente ao Piauí para tratar do assunto.

O que já é tratado como certo nos bastidores do governo, segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, é que o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, não permanecerá no comando da pasta no próximo mandato.

As primeiras definições sobre a nova composição ministerial são esperadas ainda nesta semana, após o retorno do presidente a Brasília. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as indicações.