Deputado do PSOL acusa Lula de fortalecer extrema-direita com Trabuco na Fazenda
O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou a escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Lula (PT). Em publicações nas redes sociais, o parlamentar afirmou que a decisão representa um retrocesso político e pode fortalecer a extrema-direita no país.
Trabuco aceitou o convite de Lula nesta quinta-feira (26), durante reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília. O executivo, de 75 anos, deve assumir a pasta em janeiro de 2027, quando começa o novo mandato do petista. A escolha atende ao desejo do presidente de contar com um nome de trânsito no mercado financeiro à frente da economia.
A possível indicação ocorre em meio às articulações do governo para definir a equipe econômica e às pressões sobre as contas públicas. Entre os desafios do próximo ministro estão os juros elevados, o crescimento da dívida pública e a necessidade de conciliar o controle dos gastos com a manutenção de programas sociais e investimentos.
A decisão, no entanto, provocou reação de setores da esquerda. Glauber classificou a eventual chegada de Trabuco ao ministério como um “estelionato eleitoral”, em referência às expectativas criadas durante a campanha presidencial e ao posicionamento político de Lula no segundo turno.
“Essa ação de Lula fortalece a extrema-direita e não vamos nos calar!”Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ)
Em outra publicação, o parlamentar afirmou que aqueles que defendem a nomeação do executivo estariam “fazendo o jogo da extrema-direita”.
“Quem tá passando pano pra nomeação do banqueiro do Bradesco pra comandar o ministério da economia tá fazendo o jogo da extrema-direita”, disse Glauber.
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