Deputado do PSOL classifica nomeação do presidente do Conselho de Administração do Bradesco como 'estelionato eleitoral'

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou a escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Lula (PT). Em publicações nas redes sociais, o parlamentar afirmou que a decisão representa um retrocesso político e pode fortalecer a extrema-direita no país.

Trabuco aceitou o convite de Lula nesta quinta-feira (26), durante reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília. O executivo, de 75 anos, deve assumir a pasta em janeiro de 2027, quando começa o novo mandato do petista. A escolha atende ao desejo do presidente de contar com um nome de trânsito no mercado financeiro à frente da economia.

A possível indicação ocorre em meio às articulações do governo para definir a equipe econômica e às pressões sobre as contas públicas. Entre os desafios do próximo ministro estão os juros elevados, o crescimento da dívida pública e a necessidade de conciliar o controle dos gastos com a manutenção de programas sociais e investimentos.

A decisão, no entanto, provocou reação de setores da esquerda. Glauber classificou a eventual chegada de Trabuco ao ministério como um “estelionato eleitoral”, em referência às expectativas criadas durante a campanha presidencial e ao posicionamento político de Lula no segundo turno.

“Essa ação de Lula fortalece a extrema-direita e não vamos nos calar!” Deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ)

Em outra publicação, o parlamentar afirmou que aqueles que defendem a nomeação do executivo estariam “fazendo o jogo da extrema-direita”.

“Quem tá passando pano pra nomeação do banqueiro do Bradesco pra comandar o ministério da economia tá fazendo o jogo da extrema-direita”, disse Glauber.

Um banqueiro? É isso que eu chamo de virar as costas pra tudo que foi feito no 2º turno. É um atraso pedagógico de décadas. Pra aqueles que tentaram nos calar na votação do arrocho fiscal, fiquem a vontade pra me atacar agora. Não disse antes mas digo nesse momento: se confirmar… — Glauber Braga (@Glauber_Braga) November 26, 2026

Quem tá passando pano pra nomeação do banqueiro do Bradesco pra comandar o ministério da economia tá fazendo o jogo da extrema-direita. — Glauber Braga (@Glauber_Braga) November 26, 2026