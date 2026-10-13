Flávio visita Bolsonaro pela 1º vez após autorização de Moraes: ‘Alegre com o resultado’

À imprensa após a visita, o candidato à Presidência afirmou que o pai ficou feliz com o primeiro turno e com a composição do Congresso a partir de 2027

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) visitou na manhã desta terça-feira (13) o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa foi a primeira visita do senador ao ex-chefe do Executivo após o fim das restrições determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Saio muito feliz daqui. Ele estava muito alegre com o resultado dessas eleições, com o primeiro turno e a gente na frente. Estava muito feliz de ter sido ouvido pela maioria do povo brasileiro, que deu um Senado forte para a legislatura a partir de 2027. Uma Câmara ainda mais forte, ainda mais à direita. Então, a expectativa dele é a melhor possível com o futuro do nosso Brasil” Flávio Bolsonaro à imprensa na saída

Jair Bolsonaro cumpre em prisão domiciliar, em sua residência no Jardim Botânico, em Brasília, a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Flávio chegou ao local por volta das 9h40 e deixou a casa cerca de uma hora depois.

A autorização das visitas de Flávio a Bolsonaro foi tomada na segunda-feira (12), pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. A decisão ocorre após o encerramento do período de 90 dias de suspensão, determinado em julho, por descumprimento de medidas cautelares impostas ao ex-presidente.

A restrição havia sido estabelecida em 13 de julho, depois que Flávio utilizou uma visita ao pai para obter uma carta e divulgá-la nas redes sociais. Na ocasião, Moraes considerou que a conduta violou a proibição de Jair Bolsonaro utilizar plataformas digitais, diretamente ou por intermédio de terceiros, condição estabelecida quando foi concedida a prisão domiciliar humanitária, em março.