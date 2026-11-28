A Fundação FHC lamentou nesta sexta-feira (27) as falas do presidente Lula (PT), quando chamou Fernando Henrique Cardoso de “morto-vivo” no mesmo dia, em evento no Rio de Janeiro.

A organização sem fins lucrativos que reúne acervo sobre o ex-presidente também contestou o petista e afirmou que a última vez em que eles se encontraram foi na comemoração dos 30 anos do Plano Real, em 2024.

O presidente disse que visitou o FHC e afirmou que, por conta da demência, ele está como um “morto-vivo”.

“Eu fui um dia desse na casa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está com demência. Ele está com 95 anos. Ele já não consegue mais saber quem é filho… não consegue mais nada. Eu fico imaginando, essa pessoa não vive. Não é verdade? É um morto-vivo”. Lula

A fala também foi criticada por Aécio Neves, presidente do PSDB, partido que FHC ajudou a fundar e pelo qual governo o país duas vezes, de 1995 a 2002.

“Lamentável a forma como o presidente Lula se referiu hoje ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a todos os idosos que enfrentam essa mesma condição de saúde”. Aécio Neves

Declaração foi dada durante visita do presidente ao Programa de Atenção ao Idoso no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. O ex-presidente está com doença de Alzheimer em estágio avançado e está sob cuidados permanentes.

Lula disse ainda que viver é quando se tem vontade de levantar de manhã. “Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar aqui, eu quero passear, eu quero visitar uma amiga. Isso é viver”, completou.

Presidente falou ainda que, apesar dos seus 81 anos, não se vê como alguém da terceira idade e disse que deseja isso a todos os idosos.

Ele também agradeceu pelos votos dos idosos no segundo turno das eleições 2026, que o ajudou a se reeleger presidente do Brasil pelo 4º mandato.