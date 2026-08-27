Haddad promete ampliar crédito para agricultura familiar e avançar com reforma agrária

Plano prevê uso de recursos públicos para financiar produtores, criação de seguro contra eventos climáticos e destinação de terras devolutas para assentamentos

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) promete ampliar as linhas de crédito para agricultores familiares e avançar na criação de novos assentamentos rurais no estado. As propostas fazem parte do plano de governo que serão apresentados nesta quinta-feira (27) e incluem ainda a criação de um seguro estadual para proteger produtores de perdas causadas por eventos climáticos.

O aumento do crédito seria feito por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), com recursos destinados ao custeio e ao investimento nas pequenas propriedades. A proposta é usar o financiamento para modernizar a produção e aumentar a capacidade dos agricultores. O plano também prevê renegociação de dívidas antigas e suspensão de execuções fiscais e judiciais.

Outra medida é a criação do Seguro Rural Paulista. O programa seria complementar ao seguro mantido pelo governo federal e teria como foco proteger os produtores contra problemas como estiagens, geadas e os efeitos das mudanças climáticas.

Na reforma agrária, Haddad propõe destinar terras devolutas do estado para a criação e consolidação de assentamentos rurais. O plano também prevê aproximar os assentamentos estaduais do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), em parceria com as ações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O programa ainda prevê mudanças na estrutura de pesquisa e assistência aos produtores. Haddad promete recompor os quadros dos institutos de pesquisa ligados à agricultura e fortalecer as Casas de Agricultura, que passariam a atuar na difusão de novas tecnologias e práticas sustentáveis no campo.

Acesso a internet e rede elétrica

A campanha também pretende ampliar o acesso à internet e à telefonia na zona rural. A proposta é melhorar o sinal de celular e a banda larga, além de ampliar estruturas de rádio em áreas de difícil acesso.

Outra medida é ampliar a rede elétrica trifásica no campo. Segundo o plano, a mudança permitiria que produtores adotassem máquinas mais modernas e avançassem na agroindustrialização e no processamento de produtos dentro das próprias regiões produtoras.

Haddad também promete incentivar a digitalização do campo, com programas de formação para o uso de tecnologia, inteligência artificial e agricultura de precisão.