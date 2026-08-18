Líder do PT que sofreu AVC na Câmara recebe alta de hospital

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), recebeu alta nesta terça-feira (18) após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Em nota, o Hospital DF Star, de Brasília, informou que o deputado federal não apresentou “evidências de déficit neurológico” durante o período da internação.

O hospital também comunicou que o parlamentar seguirá com acompanhamento médico.

Uczai foi internado na terça-feira (11) depois de passar mal durante a reunião de líderes. Ele foi encaminhado ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED) de maca. Depois, foi transferido ao Hospital DF Star, onde foi submetido a exames.

O episódio interrompeu a reunião do colégio. Logo depois, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a ordem do dia.