Lula viaja a SP para passar por exames de rotina no Sírio Libanês
O presidente Lula (PT) passará, na noite desta terça-feira (3), por exames de rotina no Hospital Sírio Libanês, localizado na Bela Vista, na capital paulista. Segundo o comunicado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a consulta já estava pré-agendada para acontecer depois das eleições.
Ainda de acordo com o comunicado, Lula viaja para São Paulo no final da tarde desta terça-feira para dar entrada no hospital. Durante os exames, ele será acompanhado pelo doutor Roberto Kalil Filho e pela doutora Ana Helena Germoglio.
Lula passará a noite em São Paulo. A previsão é que o petista retorne para Brasília na manhã desta quarta-feira (4), “seguindo com sua agenda regular de trabalho”, de acordo com a Secom.
Leia a nota na íntegra:
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará a São Paulo, no final da tarde desta terça-feira (3/11), para realizar exames de rotina esta noite no Hospital Sírio Libanês, sob a coordenação do dr. Roberto Kalil Filho e da dra. Ana Helena Germoglio. Os exames já estavam pré-agendados para depois da eleição. A previsão é que o presidente retorne a Brasília na quarta pela manhã (4/11), seguindo com sua agenda regular de trabalho.
Histórico de procedimentos médicos
No domingo (1º), Lula voltou a aparecer nas redes sociais em um vídeo, após passar quase uma semana sem fazer pronunciamentos públicos. O afastamento ocorreu em razão de uma rouquidão que o acompanhava desde a campanha eleitoral.
Em junho deste ano, o presidente anunciou o encerramento das sessões de radioterapia preventiva realizadas para tratar um carcinoma basocelular, tipo de câncer de pele identificado no couro cabeludo.
Lula também passou por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo neste ano. Em 2020, ele já havia sido submetido ao mesmo procedimento no olho direito.
Assuntos
continue lendo
- Carla Zambelli pede R$ 50 por mês a apoiadores para se manter na Itália Fernando Keller* · há 2 horas
- Defesa de Flávio tenta derrubar ordem sobre passaportes e afastar Moraes do caso Estadão Conteúdo · há 2 horas
- Relator de ações contra MP das bets no STF, Fux defende proibição de apostas online Estadão Conteúdo · há 4 horas
- Lula pede mobilização da sociedade civil contra a continuidade das bets no Brasil Jovem Pan · há 6 horas