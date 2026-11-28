Valdemar elogia escolha de Trabuco para Fazenda no Lula 4: ‘Sabe o que está fazendo’
O dirigente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, elogiou neste sábado (28) a definição do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, para o Ministério da Fazenda. Em declaração à Jovem Pan, o líder da legenda afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez “uma boa escolha”.
“[Ele é] um camarada que sabe o que está fazendo”, afirmou Valdemar à Jovem Pan.
Segundo o presidente do PL, a decisão de Lula em chamar Trabuco para compor a equipe econômica de seu quarto mandato é um aceno para se ter governabilidade. Disse também que a iniciativa representa uma disposição do chefe do Executivo em fazer o melhor pelo país.
Os desafios do próximo ministro da Fazenda
Trabuco assumirá a pasta a partir de janeiro de 2027 em um cenário de juros elevados, crescimento da dívida pública e pressão pela redução dos gastos do governo. Em setembro, a dívida bruta brasileira atingiu 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 71,7% no encerramento de 2022.
Na terça-feira (24), Lula sancionou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso Nacional. O governo estima que as medidas possam melhorar o resultado primário de 2027 na faixa de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões.
Um dos principais desafios da nova equipe econômica será conciliar o controle das despesas públicas com a ampliação dos programas sociais e dos investimentos prometidos por Lula durante a campanha eleitoral. A discussão sobre o ajuste fiscal já provocou divergências entre integrantes da própria base governista.
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