‘Mudança de Flávio Bolsonaro sobre fim da 6×1 é vitória do povo brasileiro’, diz Camilo Santana

O senador Camilo Santana (PT-CE), um dos porta-vozes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta terça-feira (13) que foi uma “vitória do povo brasileiro” o senador Flávio Bolsonaro (PL) ter mudado de posição e anunciado apoio à proposta de emenda à Constituição (PEC) de fim da escala de trabalho 6×1.

“Importante é que é vitória do povo brasileiro. O presidente Lula desafiou o Flávio Bolsonaro, defendia pagamento por horas trabalhadas. Foi uma grande vitória o adversário ter anunciado que mudou de opinião, e esperamos que ele não mude de novo no futuro”, disse o senador há pouco no QG da campanha de Lula.

O senador petista disse esperar que o Senado aprove nesta semana o fim da escala 6×1. Também confirmou que o presidente da República participará da sabatina promovida pela Globo logo após o “Jornal Nacional” na quinta-feira, 14. Na sexta, 15, Lula inicia suas viagens do segundo turno, começando por Minas Gerais. No sábado, 16, ele deve ir ao Rio de Janeiro.

Camilo Santana também criticou Flávio Bolsonaro por ter anunciado que não pretende ir ao debate da Band no próximo domingo, 18.