Ex-governador do Ceará já foi informado que será o titular da pasta; ele é considerado um dos principais responsáveis pela virada da chapa lulista no 2º turno das eleições

Depois de definir o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, como próximo ministro da Fazenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolheu o senador e ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE) como próximo titular da Casa Civil. O ex-governador do Ceará já foi informado que assumirá uma das posições mais importantes da Esplanada no quarto governo do petista.

O nome do parlamentar ganhou tração durante o segundo turno da campanha presidencial. Conforme adiantou a Jovem Pan, Camilo já era considerado o favorito para o cargo.

O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad era cotado para assumir a Casa Civil. Ele perdeu força depois de ser derrotado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa ao Palácio dos Bandeirantes. Depois do primeiro turno, assumiu a coordenação da campanha de Lula no estado.

Já Camilo foi na direção contrária. Ele assumiu a coordenação-geral da campanha de Lula no segundo turno, ao lado do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) terminar a primeira etapa do pleito presidencial à frente do petista.

Camilo e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ganharam prestígio com Lula pela atuação na reta final da campanha. Ambos participaram da reformulação da estratégia eleitoral que levou à virada do chefe do Executivo no segundo turno e passaram a figurar entre os possíveis candidatos à sua sucessão.

Fonteles foi sondado para a Fazenda, mas deve permanecer como governador. Ele, assim como Camilo, é apontado como um dos candidatos a sucessor de Lula na disputa pelo Planalto. O vice-presidente Geraldo Alckmin também é um nome forte

A ida de Camilo para a Casa Civil, responsável pela coordenação das ações dos ministérios e pelo acompanhamento das principais políticas públicas do governo, amplia sua projeção nacional a quatro anos da próxima eleição presidencial.

Lula também trabalha na montagem de uma nova equipe ministerial para o mandato que começa em janeiro de 2027. Além da renovação de quadros do próprio PT, o presidente negocia a distribuição de pastas com partidos do Centrão para ampliar sua base de sustentação no Congresso.

Quem é Camilo Santana

Nascido em Crato, no Ceará, em 3 de junho de 1968, Camilo Santana é formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e professor.

Em 2000, disputou seu primeiro pleito eleitoral. Pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), concorreu à prefeitura de Barbalha, no Ceará. Quatro anos depois, tentou novamente ser eleito para o Executivo municipal, mas pelo PT. Não teve êxito.

De 2007 a 2014, foi secretário do Desenvolvimento Agrário e das Cidades durante o governo de Cid Gomes (PSB-CE). Em 2010, elegeu-se deputado estadual.

Camilo venceu a disputa ao governo do Ceará no pleito de 2014. Em 2018, foi reeleito.

Em 2022, elegeu-se senador pelo estado. No ano seguinte, assumiu o comando do Ministério da Educação (MEC). Deixou a pasta em abril de 2026 e retornou à Casa Alta.