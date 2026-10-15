Prefeito no ES fala em demissão de 700 servidores caso Ferraço perca eleição

Depois do primeiro turno das eleições para o governo capixaba, Lorenzo Pazolini (Republicanos) alcançou 49,65% dos votos e deve vencer atual governador, Ricardo Ferraço (MDB)

Um vídeo que mostra o prefeito de Baixo Guandu, no Espírito Santo, Lastênio Cardoso (MDB) afirmando que a administração poderia ter de demitir “talvez umas 700 pessoas” caso o candidato à reeleição ao governo capixaba, Ricardo Ferraço (MDB), não vencesse a eleição.

O resultado do primeiro turno acendeu um alerta no grupo de senador eleito Renato Casagrande (PSB). Depois de Lorenzo Pazolini (Republicanos) alcançar 49,65% dos votos e ficar a poucos décimos de encerrar a disputa, Casagrande passou a atuar diretamente para tentar conter o avanço do adversário e sustentar a candidatura de Ferraço.

Em vídeo dirigido a aliados, o senador eleito faz uma cobrança explícita de mobilização dos servidores comissionados e pede que eles se incorporem às coordenações da campanha nos municípios.

“Os comissionados precisam se incorporar às coordenações de campanha porque a defesa aqui é do legado. O adversário quer destruir o nosso legado”, afirmou Casagrande. Renato Casagrande

A fala expõe a mudança de tom da campanha. A defesa da continuidade passou a ser apresentada como reação a uma ameaça – e esse discurso já aparece de forma ainda mais contundente entre aliados.

Após a repercussão, Lastênio admitiu ter exagerado no número de possíveis demissões, mas manteve o argumento central: uma troca no comando do Estado poderia provocar cortes e comprometer investimentos no município.

A escalada ocorre justamente no momento em que Pazolini amplia sua frente política para o segundo turno e avança sobre legendas que estiveram ao lado de Ferraço na primeira etapa da eleição.