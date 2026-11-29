Presidente do PT diz que anistia é ‘inegociável’ após Valdemar revelar reunião com Lula
O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo, 29, que o partido e o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva vão dialogar com todas as legendas que queiram apoiar o projeto vitorioso nas urnas, mas que há bandeiras que são inegociáveis.
“Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do Vice”, disse, em publicação feita no X.
Edinho afirmou querer viabilizar o projeto de País liderado por Lula com apoio parlamentar. “Um projeto para todo o povo brasileiro”, acrescentou.
Valdemar e Lula
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse no sábado (28) que se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana. O encontro está previsto para terça-feira (1º). A informação foi noticiada pelo blog da Andréia Sadi, do portal g1, e confirmada pela Jovem Pan.
Perguntado sobre o assunto a ser tratado na reunião, Valdemar disse à Jovem Pan que precisa “resolver a questão do nosso pessoal preso” em referência aos condenados pelo 8 de Janeiro. O dirigente partidário afirmou “ser uma questão política” e mencionou que Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff foram anistiados.
“Lula, se tiver boa vontade, consegue resolver isso”, afirmou.
Valdemar Costa Neto disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro está de acordo com o seu encontro com o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
*com informações do Estadão Conteúdo
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