Presidente do PT diz que anistia é ‘inegociável’ após Valdemar revelar reunião com Lula

Edinho afirmou querer viabilizar o projeto de País liderado por Lula com apoio parlamentar

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo, 29, que o partido e o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva vão dialogar com todas as legendas que queiram apoiar o projeto vitorioso nas urnas, mas que há bandeiras que são inegociáveis.

“Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do Presidente da República e do Vice”, disse, em publicação feita no X.

Edinho afirmou querer viabilizar o projeto de País liderado por Lula com apoio parlamentar. “Um projeto para todo o povo brasileiro”, acrescentou.

O Presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis. Não aceitamos anistia para quem planejou um golpe de… — Edinho Silva (@edinhosilva) November 29, 2026

Valdemar e Lula

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse no sábado (28) que se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana. O encontro está previsto para terça-feira (1º). A informação foi noticiada pelo blog da Andréia Sadi, do portal g1, e confirmada pela Jovem Pan.

Perguntado sobre o assunto a ser tratado na reunião, Valdemar disse à Jovem Pan que precisa “resolver a questão do nosso pessoal preso” em referência aos condenados pelo 8 de Janeiro. O dirigente partidário afirmou “ser uma questão política” e mencionou que Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff foram anistiados.

“Lula, se tiver boa vontade, consegue resolver isso”, afirmou.



Valdemar Costa Neto disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro está de acordo com o seu encontro com o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*com informações do Estadão Conteúdo