Segundo o presidente explicou, sua intenção era defender a criação de políticas públicas para idosos

A fala que motivou o pedido de desculpas havia sido feita na sexta-feira (27)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas públicas, na manhã deste sábado (28), ao filho e aos demais familiares do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) após tê-lo chamado de “morto-vivo” ao comentar sobre seu estado de saúde.

A retratação ocorreu durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), na qual Lula reconheceu que o comentário foi inadequado. Dirigindo-se diretamente a Paulo Henrique Cardoso, filho de FHC, o chefe do Executivo assumiu a responsabilidade pelo episódio.

“Eu cometi uma gafe muito ruim” Lula

A fala que motivou o pedido de desculpas havia sido feita na sexta-feira (27), durante um encontro com idosos no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. Segundo o próprio presidente explicou na transmissão, sua intenção naquele evento era defender a criação de políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar da população idosa, evitando que o cuidado se restrinja apenas a momentos de enfermidade e isolamento.

Ele justificou que desejava mostrar que quer “fazer as pessoas viverem” e não deixá-las em uma espécie de “exílio” quando adoecem, mas acabou citando como exemplo o ex-presidente, de 95 anos, que enfrenta um quadro grave de demência decorrente do Alzheimer.

Ao relembrar a declaração, Lula admitiu o erro na escolha das palavras ao mencionar que FHC está “com demência generalizada” e dizer que ele seria “um morto-vivo”. A fala anterior gerou forte repercussão negativa e levou a Fundação Fernando Henrique Cardoso a divulgar uma nota lamentando o ocorrido, assim como o presidente do PSDB, partido que FHC ajudou a fundar, Aécio Neves.

Diante do desgaste, o presidente encerrou a retratação, estendendo suas desculpas a toda a população e garantindo que não repetirá a atitude.