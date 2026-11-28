Lula pede desculpas por fala sobre FHC: ‘Cometi uma gafe’
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas públicas, na manhã deste sábado (28), ao filho e aos demais familiares do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) após tê-lo chamado de “morto-vivo” ao comentar sobre seu estado de saúde.
A retratação ocorreu durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), na qual Lula reconheceu que o comentário foi inadequado. Dirigindo-se diretamente a Paulo Henrique Cardoso, filho de FHC, o chefe do Executivo assumiu a responsabilidade pelo episódio.
“Eu cometi uma gafe muito ruim”Lula
A fala que motivou o pedido de desculpas havia sido feita na sexta-feira (27), durante um encontro com idosos no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. Segundo o próprio presidente explicou na transmissão, sua intenção naquele evento era defender a criação de políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao bem-estar da população idosa, evitando que o cuidado se restrinja apenas a momentos de enfermidade e isolamento.
Ele justificou que desejava mostrar que quer “fazer as pessoas viverem” e não deixá-las em uma espécie de “exílio” quando adoecem, mas acabou citando como exemplo o ex-presidente, de 95 anos, que enfrenta um quadro grave de demência decorrente do Alzheimer.
Ao relembrar a declaração, Lula admitiu o erro na escolha das palavras ao mencionar que FHC está “com demência generalizada” e dizer que ele seria “um morto-vivo”. A fala anterior gerou forte repercussão negativa e levou a Fundação Fernando Henrique Cardoso a divulgar uma nota lamentando o ocorrido, assim como o presidente do PSDB, partido que FHC ajudou a fundar, Aécio Neves.
Diante do desgaste, o presidente encerrou a retratação, estendendo suas desculpas a toda a população e garantindo que não repetirá a atitude.
“Então foi uma falha minha, eu quero pedir desculpa ao Paulo Henrique, a você e à sua família, a todos os familiares, e ao povo brasileiro. E eu prometo nunca mais cometer uma gafe dessa”Lula
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