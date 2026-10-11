Quem é senador de foto vazada com políticos do Centrão em piscina
A Polícia Federal (PF) abriu inquérito para apurar vazamento de uma foto extraída do celular do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Na imagem, o parlamentar aparece em uma piscina com políticos do Centrão na casa do advogado Willer Tomaz.
O celular de Weverton foi apreendido pela PF depois de o senador ter sido alvo de busca e apreensão na investigação sobre suspeitas de desvios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Eleito senador em 2018 pelo Maranhão, Weverton Rocha é líder do Bloco Parlamentar pelo Brasil na Casa Alta, composto pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ele disputou a reeleição no pleito deste ano, mas terminou em quarto com 1.086.318 votos (15,21%).
Em 2010, Weverton disputou assento na Câmara dos Deputados. Não foi eleito, mas ficou como suplente. No ano seguinte, assumiu temporariamente a cadeira na Casa Baixa. Com a eleição de Edivaldo Holanda Júnior (Republicanos) para a prefeitura de São Luís, em 2012, ficou definitivamente no cargo de deputado federal.
Weverton foi reeleito para a Câmara em 2014. Na Casa Baixa, assumiu a liderança do PDT e, posteriormente, do bloco da minoria durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Em 2022, disputou o governo do Maranhão. No entanto, terminou a disputa em terceiro, com 714.352 votos (20,71%).
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