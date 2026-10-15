Redução da maioridade para 14 anos é uma provocação, diz Haddad

Segundo o ex-ministro da Fazenda e candidato do PT, nunca tinha sido abordada por ninguém, nem por Jair Bolsonaro

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT derrotado nas eleições para o governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (15) que vê a tentativa da oposição de reduzir a maioridade penal para 14 anos para alguns crimes como uma “provocação”.

“A redução para 14 anos nunca ninguém aventou, nem o presidente Jair Bolsonaro. Dá a impressão que é mais uma provocação, no sentido de criar um fato político”, disse Haddad em entrevista ao Uol.

Em meio às discussões para a votação da Proposta de Emenda Constitucional(PEC) da Segurança Pública, que deve acontecer nesta semana no Senado, parlamentares de oposição têm tentando modificar parte do texto que será apreciado, alterando a maioridade penal para 16 anos e, em caso de crimes hediondos, para 14.

Na entrevista, o ex-chefe da Fazenda também comentou sobre a aprovação do fim da escala de trabalho 6×1, que aconteceu na quarta-feira no Senado. O petista celebrou a conquista e disse que há muito “alarmismo” por parte de alguns setores da sociedade com a nova realidade, que propagam, por exemplo, que haverá desemprego ou problemas econômicos.