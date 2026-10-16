Santos Cruz critica ‘submissão voluntária’ da família Bolsonaro a Trump: ‘Vigarice’

General da reserva foi ministro da Secretaria de Governo nos primeiros seis meses do governo Jair Bolsonaro

O general da reserva Santos Cruz, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL), acusou a família do ex-presidente e seus aliados de se submeterem aos interesses do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista ao canal Calma Urgente, no Youtube, divulgada nesta sexta-feira (16), o militar afirmou que a aproximação com o governo norte-americano ameaça a soberania brasileira.

“A busca de apoio externo, da maneira como foi feita, é um absurdo e realmente um ataque à soberania do Brasil. É submissão voluntária” General da reserva Santos Cruz

Santos Cruz também criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, ao comentar uma foto publicada pelo parlamentar em maio de 2026, durante encontro com Trump na Casa Branca, em Washington.

Para o general, a imagem transmite uma posição de inferioridade diante de Trump. Ele também criticou políticos brasileiros que utilizam bonés com a frase “Make America Great Again” (MAGA), lema associado ao movimento político de Trump.

“O fanatismo apaga tudo. Apaga se você é corrupto, se você é pedófilo, se você é traidor. É o sentimento mais forte que existe na humanidade, mais forte que o amor familiar, que o vínculo de amizade”, disse Santos Cruz.

Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo em encontro com Donald Trump na Casa Branca

Atuação de Eduardo Bolsonaro

O militar fez críticas à atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que foi aos Estados Unidos para buscar apoio político e negociar sanções contra o Brasil, enquanto ainda exercia o mandato parlamentar.

Para Santos Cruz, a iniciativa ultrapassa a busca por apoio político e representa uma tentativa de interferência estrangeira nos assuntos brasileiros.

“A busca de interferência é traição. Nem sei se tem na legislação um enquadramento para isso. Eu me considero de direita. Isso aí que a gente vê, esse extremismo. Isso aí não é direita, isso se chama vigarice” General da reserva Souza Cruz

O general afirmou ainda que a aproximação com os Estados Unidos pode ser utilizada pela família Bolsonaro para fortalecer seu projeto eleitoral.

Ao comentar a candidatura de Flávio Bolsonaro, Santos Cruz disse que o senador representa os interesses políticos da família e questionou sua autonomia em relação ao pai.