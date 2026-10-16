Santos Cruz critica ‘submissão voluntária’ da família Bolsonaro a Trump: ‘Vigarice’
O general da reserva Santos Cruz, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL), acusou a família do ex-presidente e seus aliados de se submeterem aos interesses do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista ao canal Calma Urgente, no Youtube, divulgada nesta sexta-feira (16), o militar afirmou que a aproximação com o governo norte-americano ameaça a soberania brasileira.
“A busca de apoio externo, da maneira como foi feita, é um absurdo e realmente um ataque à soberania do Brasil. É submissão voluntária”General da reserva Santos Cruz
Santos Cruz também criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, ao comentar uma foto publicada pelo parlamentar em maio de 2026, durante encontro com Trump na Casa Branca, em Washington.
Para o general, a imagem transmite uma posição de inferioridade diante de Trump. Ele também criticou políticos brasileiros que utilizam bonés com a frase “Make America Great Again” (MAGA), lema associado ao movimento político de Trump.
“O fanatismo apaga tudo. Apaga se você é corrupto, se você é pedófilo, se você é traidor. É o sentimento mais forte que existe na humanidade, mais forte que o amor familiar, que o vínculo de amizade”, disse Santos Cruz.
Atuação de Eduardo Bolsonaro
O militar fez críticas à atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que foi aos Estados Unidos para buscar apoio político e negociar sanções contra o Brasil, enquanto ainda exercia o mandato parlamentar.
Para Santos Cruz, a iniciativa ultrapassa a busca por apoio político e representa uma tentativa de interferência estrangeira nos assuntos brasileiros.
“A busca de interferência é traição. Nem sei se tem na legislação um enquadramento para isso. Eu me considero de direita. Isso aí que a gente vê, esse extremismo. Isso aí não é direita, isso se chama vigarice”General da reserva Souza Cruz
O general afirmou ainda que a aproximação com os Estados Unidos pode ser utilizada pela família Bolsonaro para fortalecer seu projeto eleitoral.
Ao comentar a candidatura de Flávio Bolsonaro, Santos Cruz disse que o senador representa os interesses políticos da família e questionou sua autonomia em relação ao pai.
Qualquer brasileiro pode se candidatar, como se candidatou o candidato Flávio Bolsonaro. Agora, isso faz parte de um projeto familiar. Eu conheço o pai, trabalhei com ele totalmente despreparado para a função, por isso que não deu certo. Não tinha a mínima condição de ser presidente. Teve toda oportunidade para dar certo, mas não deu porque não tinha preparo suficiente, não conhecia nada de nada. E uma característica de covardia pessoal. Agora, o filho mais velho também não tem identidade; ele representa o interesse do pai, o interesse familiarGeneral da reserva Souza Cruz
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