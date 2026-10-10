TRE faz retotalização de votos neste sábado, e Ruas deve ser eleito governador do Rio no 1º turno

Sem os votos de Garotinho, o candidato ao executivo fluminense que ficou à frente no primeiro turno passa para quase 50,9% dos votos válidos

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) faz, neste sábado (10), a retotalização de votos dos candidatos ao governo do estado sem os votos depositados a Anthony Garotinho (Republicanos). Com a recontagem, o candidato Douglas Ruas (PL) deve ser eleito no primeiro turno.

Garotinho teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a porcentagem de 3,17% no primeiro turno, das eleições que aconteceram no domingo (4), foi desconsiderada da totalização dos votos. O placar ficou em 5 a 2.

Ruas e Eduardo Paes (PSD) estariam classificados para o segundo turno, previsto para 25 de outubro. Ruas liderou a votação com 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes recebeu 3.706.984 votos, ou 42,76%. Garotinho obteve 274.411 votos.

Sem os votos de Garotinho, Ruas passa para aproximadamente 50,9% dos votos válidos, porcentual suficiente para vencer a disputa pelo governo do Rio no primeiro turno.

Garotinho desiste de recorrer

Garotinho formalizou a desistência do recurso no dia 5 de outubro, um dia após o primeiro turno. No pedido encaminhado à Corte, afirmou abrir mão do processo de forma “livre, expressa, consciente e irretratável” e solicitou que o TSE reconhecesse a decisão.

O relator, Floriano de Azevedo, foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Estela Aranha e Dias Toffoli.

“Em qualquer das linhas de interpretação, o candidato está, é fato, com os direitos políticos suspensos para concorrer no pleito”, disse Floriano. “Basta considerar que o candidato a governador impugnado está, diante do trânsito em julgado da ação de improbidade, inequivocamente impossibilitado de ir para a disputa do pleito em questão”.

Toffoli ressaltou que o TSE não poderia considerar os votos válidos porque Garotinho não tinha condições de concorrer. “Para mim, esses votos são inexistentes. Aquele candidato não tinha condição de elegibilidade, não tinha direitos políticos”, afirmou.

Paes reconhece derrota

Em nota publicada nas redes sociais na noite de quinta-feira (8), o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) reconheceu a derrota nas eleições para o governo fluminense. “A eleição termina”, escreve o político.

Na publicação, ele critica a decisão da Justiça Eleitoral pela anulação de votos de Anthony Garotinho (Republicanos), motivo para a não realização do segundo turno. “Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona”, anunciou.

O político afirma ainda que ele e seu partido continuarão vigilantes, acompanhando e cobrando o governo eleito diante da crise de segurança pública vivida no Estado. Ele também critica a nova gestão, declarando que ela “representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos”.