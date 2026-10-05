Veja como fica a composição da Câmara por partido após o 1º turno

PL terá a maior bancada, com 121 deputados; Federação Brasil da Esperança aparece em seguida, com 88

As eleições deste domingo (4) definiram a composição da Câmara dos Deputados para os próximos 4 anos. O PL elegeu 121 deputados e terá a maior bancada da Casa a partir de 2027.

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, aparece em seguida, com 88 deputados. Na sequência estão a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, com 87; o PSD, com 43; e o Republicanos, com 41.

Ao todo, 15 partidos ou federações conseguiram eleger representantes para a Câmara. Os 513 deputados escolhidos neste domingo assumem os mandatos em 1º de fevereiro de 2027.

Veja como ficou a composição da Câmara:

PL – 121 deputados;

Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) – 88;

Federação União Progressista (União Brasil e PP) – 87;

PSD – 43;

Republicanos – 41;

MDB – 36;

Podemos – 27;

Federação PSOL-Rede – 15;

PSB – 15;

Federação PSDB-Cidadania – 11;

Novo – 10;

Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade) – 7;

PDT – 6;

Avante – 5;

Missão – 1.

A eleição de 2022 aumentou a representação do PL, da Federação Brasil da Esperança e do União Brasil na Câmara. Em sentido contrário, PP, PSB e a Federação PSDB-Cidadania terminaram o pleito com menos cadeiras do que tinham antes da votação.

Em 2026, o PL registrou o maior aumento no número de cadeiras em relação à eleição anterior. Passou de 99 deputados eleitos em 2022 para 121 neste domingo, um crescimento de 22 cadeiras.

Já a Federação União Progressista teve a maior redução em números absolutos. União Brasil e PP elegeram, juntos, 106 deputados em 2022. Neste domingo, a federação formada pelas duas siglas elegeu 87, uma redução de 19 cadeiras.

Parte dos partidos disputou as eleições deste ano reunida em federações. Diferentemente das coligações, as legendas federadas devem atuar de forma conjunta e permanecer unidas por pelo menos quatro anos.

Cinco federações estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV; PSOL-Rede; PSDB-Cidadania; União Progressista, que reúne União Brasil e PP; e Renovação Solidária, formada por PRD e Solidariedade. As duas últimas não existiam nas eleições gerais de 2022. A Federação Renovação Solidária foi registrada em dezembro de 2025, enquanto a União Progressista teve o registro aprovado pelo TSE em março deste ano.

Entre as federações, a Brasil da Esperança elegeu o maior número de deputados, com 88. A União Progressista ficou com 87; a PSOL-Rede, com 15; a PSDB-Cidadania, com 11; e a Renovação Solidária, com 7.