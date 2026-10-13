Vorcaro nega ter ‘explorado ou desrespeitado mulheres’ e fala em ‘falsa narrativa’

O dono do Banco Master divulgou nota depois de ser noticiado por site de que teria financiado rede de prostituição e recrutado refugiadas para festas

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, negou nesta quarta-feira (13) ter “explorado ou desrespeitado mulheres”. A declaração do ex-banqueiro se deu depois de o portal UOL noticiar que o banqueiro teria financiado uma rede de prostituição com atuação no Brasil e no exterior.

Segundo a reportagem, mensagens encontradas no celular do banqueiro mostraram que teriam sido investidos pelo menos R$ 4,3 milhões em uma estrutura que envolvia uma agência de modelos, intermediários e a contratação de mulheres para festas privadas frequentadas por amigos e autoridades.

Os diálogos, registrados entre 2023 e 2025, mostram que Vorcaro teria participado diretamente da seleção das mulheres, teria autorizado pagamentos, teria determinado contratações e teria decidido quem permaneceria no grupo. As conversas mencionam russas, ucranianas, venezuelanas, argentinas e polonesas, além de eventos realizados em São Paulo, Londres, Paris, Roma e Dubai.

“Isso não é da minha índole. Na verdade, a falsa narrativa criada é exatamente o oposto do que sou, o que pode ser confirmado por qualquer mulher que me conheceu ou com quem me relacionei”, declarou Vorcaro em nota.

O banqueiro disse que não reconhece “a autoria, a autenticidade e o contexto” do conteúdo divulgado a partir de dados extraídos de seu celular. “A manipulação criminosa de mensagens privadas obtidas ilicitamente só serve para ofuscar os reais problemas do país e será objeto de responsabilização cível e criminal no seu devido tempo”, afirmou.

Vorcaro também declarou ser um “absurdo” que as mensagens divulgadas “falem” por ele. Segundo o banqueiro, os conteúdos estariam “descontextualizados”.

“Além de expor indevidamente minha intimidade e violar minha privacidade, esses vazamentos colocam em risco a segurança da minha família e apresentam à sociedade uma história enviesada, sujeita ao uso político e à manipulação da opinião pública”, disse.

