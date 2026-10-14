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Política

Votação em 2º turno da 6×1 pode ser concluída hoje, diz Alcolumbre.

Presidente do Senado Federal disse que tinha feito um compromisso para deliberar o assunto do fim da escala 6x1 após as eleições

Luísa Câmara

Davi Alcolumbre
Snapinsta.app_464895765_18464741848006190_4614529026292150567_n_1080 Reprodução/Instagram/@davialcolumbre

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-SP), disse que tinha feito um compromisso para deliberar o assunto do fim da escala 6×1 após o primeiro turno das eleições. Pauta que esta sendo votada nesta quarta-feira (14) e está em sua quinta e última sessão.

Na chegada ao Congresso Nacional nesta quarta, Alcolumbre também disse que alguns senadores já recolheram o requerimento de calendário especial e que a votação em segundo turno pode ser concluída ainda hoje.

“Vai iniciar a votação em primeiro turno, votar o requerimento e concluir a votação em segundo turno na tarde de hoje”, afirmou.

Sobre segurança, o presidente do Senado disse que se pedirem, ele coloca para votar.

Ainda não há data definida para promulgação.

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