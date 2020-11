Eleições 2020: dicas e orientações para o segundo turno

No próximo domingo, 57 cidades brasileiras terão mais uma etapa de votação; relembre algumas regras e recomendações para votar com segurança

Nelson Jr./ ASICS/TSE Quem não votou e também não justificou, está liberado para votar no próximo dia 29; o prazo para justificativa é de 60 dias contados a partir do primeiro turno



A Constituição Federal determina duas condições para que haja o segundo turno das eleições no Brasil. A primeira é que a cidade tenha mais de 200 mil eleitores. É o caso de apenas 95 municípios brasileiros, dos mais de 5.500. A segunda condição é que, no primeiro turno, nenhum dos candidatos tenha alcançado mais de 50% dos votos válidos. Foi o que aconteceu em 57 cidades. Destas, 18 são capitais. Sete estão na região Nordeste: Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju. Cinco na região Norte: Rio Branco, Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista. Três no Sudeste: Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro. Duas no Centro-Oeste, Cuiabá e Goiânia. E, por último, Porto Alegre, a única capital na região Sul do país a disputar segundo turno. Quem vota em uma dessas 57 cidades que terão mais uma etapa da disputa eleitoral no próximo domingo, 29, é bom relembrar algumas regras e orientações para o dia da votação.

As seções eleitorais funcionarão de 7h às 17h, porém pessoas com 60 anos ou mais terão prioridade entre 7h e 10h. Quem não votar deverá justificar a ausência. A recomendação é que seja feita pelo e-Título, que é título de eleitor digital que pode ser baixado no celular, ou em qualquer local de votação. Não deixe para o último dia. Baixe agora! Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, mais de 500 mil eleitores conseguiram fazer a justificativa pelo aplicativo no dia da eleição. Quem não conseguiu devido à sobrecarga no sistema, ainda dá tempo! O prazo é de 60 dias contados a partir do primeiro turno. Quem não votou e também não justificou, está liberado para votar no dia 29. Como no primeiro turno, a Justiça eleitoral vai fornecer máscaras aos mesários e disponibilizar álcool em gel dentro das seções para evitar a disseminação do coronavírus. As orientações ao eleitor são:

Use máscara

Se apresentar febre, evite sair de casa

Se não puder votar, a justificativa deverá ser feita, de preferência, pelo aplicativo e-Título

Nas filas e dentro das seções eleitorais, mantenha a distância de, no mínimo, um metro das outras pessoas

Higienize as mãos com álcool em gel antes de assinar o caderno de votação e após usar a urna eletrônica

Leve sua própria caneta

Fique atento a todas as recomendações e boa votação! Gostaria de sugerir algum tema para o programa? É simples. Encaminhe a sugestão para o e-mail online@jovempan.com.br e escreva Tá Explicado no assunto. Participe!