Aeroporto de Congonhas cancela voos após chuvas fortes atingirem SP
A Aena comunicou que quatro decolagens e dois pousos no Aeroporto de Congonhas foram cancelados na tarde desta quarta-feira (14) em razão das condições meteorológicas na cidade de São Paulo. A capital paulista foi atingida por fortes chuvas, acompanhadas por ventania, raios e queda de granizos em algumas regiões.
Por volta das 15h25, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou a capital paulista sob estado de atenção. O órgão comunicou haver potencial para queda de granizo entre bairros da Zona Norte e da Zona Oeste de São Paulo. Houve registro de precipitação de gelo na região central da capital paulista.
Segundo o CGE, houve registro de ventos de até 88,9km/h no Aeroporto de Congonhas. O órgão explicou que a combinação de calor com a entrada de brisa marítima estimula a formação de chuvas de forte intensidade.
O CGE encerrou o estado de atenção na cidade de São Paulo por volta das 17h20. O órgão comunicou que a chuva perdeu força, mas informou que o tempo segue instável na capital paulista.
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