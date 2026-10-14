JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h15 - 22h35
Brasil

Aeroporto de Congonhas cancela voos após chuvas fortes atingirem SP

A capital paulista entrou em estado de atenção por volta das 15h25 desta quarta-feira (14)

Jovem Pan

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, registra voos cancelados nesta sexta-feira, 29, após o temporal que atingiu ontem, 28, a capital paulista
Houve registro de ventos de até 88,9km/h no Aeroporto de Congonhas RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Aena comunicou que quatro decolagens e dois pousos no Aeroporto de Congonhas foram cancelados na tarde desta quarta-feira (14) em razão das condições meteorológicas na cidade de São Paulo. A capital paulista foi atingida por fortes chuvas, acompanhadas por ventania, raios e queda de granizos em algumas regiões.

Por volta das 15h25, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou a capital paulista sob estado de atenção. O órgão comunicou haver potencial para queda de granizo entre bairros da Zona Norte e da Zona Oeste de São Paulo. Houve registro de precipitação de gelo na região central da capital paulista.

Segundo o CGE, houve registro de ventos de até 88,9km/h no Aeroporto de Congonhas. O órgão explicou que a combinação de calor com a entrada de brisa marítima estimula a formação de chuvas de forte intensidade.

O CGE encerrou o estado de atenção na cidade de São Paulo por volta das 17h20. O órgão comunicou que a chuva perdeu força, mas informou que o tempo segue instável na capital paulista.

Assuntos

continue lendo

SP - CHUVA/ALAGAMENTO - GERAL - O céu fica encoberto nesta quarta,(14), em São Paulo (SP), com previsão de pancadas de chuva e trovoadas. A chuva provoca alagamentos em pontos da cidade. 14/10/2026 - Foto: ANGéLICA ALVES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil Após temporal, deslizamento de terra mata uma pessoa em São Paulo Cidade também registrou diversos pontos de alagamento
  1. São Paulo registra alagamentos após chuvas fortes; veja vídeos Jovem Pan · há 3 horas
  2. Amazônia registra menor desmatamento da série histórica em 2025, aponta MapBiomas Jovem Pan* · há 8 horas
  3. Prazo pra bancos devolverem R$ 1,3 bilhão de bets acaba nesta quarta Agência Brasil · há 11 horas
  4. Justiça condena quatro homens a 15 anos por estupro coletivo de adolescente no RJ Jovem Pan · há 12 horas